So schlecht geht es Darya Strelnikova nach Fabio-Trennung

Darya Strelnikova (32) gibt ein Update in ihrer Instagram-Story. Die Influencerin hat am vergangenen Wochenende bekannt gegeben, dass sie und ihr Verlobter Fabio Knez in Zukunft getrennte Wege gehen. Nun sitzt sie ungeschminkt und im Bademantel vor der Kamera und gesteht, dass es ihr nicht gut geht. "Ich bin richtig erschöpft, ich bin richtig müde – obwohl ich neun Stunden geschlafen habe", gesteht sie und fügt seufzend hinzu: "Eigentlich muss ich heute zwölf Sachen erledigen, aber ich bin so bei null. Meine Batterien sind auf null gerade."

Darya macht kein Geheimnis daraus, wie sehr die Auflösung ihrer Verlobung ihr zusetzt. In einem vorherigen Video erwähnte sie bereits, dass sie vor lauter Traurigkeit einige Kilos verloren habe. Die GNTM-Bekanntheit habe zwar Hunger, aber keinen Appetit und könne sich nicht dazu aufrappeln, zu essen – selbst ausreichend Wasser zu trinken, falle ihr aktuell schwer. Mit Sorge blickte sie auch auf die kommenden Feierlichkeiten: Schon bald wird sie 33 Jahre alt, darauf folgen die Weihnachtsfeiertage und Silvester. Nun muss sie diese Anlässe solo bestreiten und gestand sich unter Tränen ein, sich das Leben anders vorgestellt zu haben.

Darya und Fabio lernten sich 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Obwohl sie dort nicht das gesuchte "Perfect Match" waren, gingen sie nach den Dreharbeiten eine Beziehung ein. Im März 2025 verlobten sich die beiden schließlich, nachdem sie gemeinsam nach Dubai ausgewandert waren. Doch in letzter Zeit scheinen bei dem Pärchen Probleme aufgekommen zu sein, die sie nicht bewältigen konnten – Details dazu möchten Darya und Fabio allerdings lieber privat halten.

Instagram / darya Darya Strelnikova, November 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

