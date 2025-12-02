Nach Trennung: Fabio Knez präsentiert glattrasiertes Gesicht

Fabio Knez präsentiert sich nach seiner überraschenden Trennung von Darya Strelnikova (32) in einem völlig neuen Look. In einer aktuellen Instagram-Story zeigte sich der Reality-TV-Star völlig verändert: ohne seinen charakteristischen Oberlippenbart, dafür mit glattrasiertem Gesicht und einer deutlichen Botschaft. Während er mit geschlossenen Augen, Kopfhörern im Ohr und gebräunter Haut zu sehen ist, schreibt er: "Der größte Luxus ist ein klarer Kopf in einer lauten Welt." Fabio scheint mit seiner Veränderung ein Zeichen setzen zu wollen, während Darya ihre Emotionen öffentlich deutlich intensiver zeigt.

Die Liebesgeschichte der beiden hatte 2023 in der Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love begonnen und entwickelte sich trotz fehlendem "Perfect Match" zu einer Beziehung. Rund zwei Jahre lang waren Fabio und Darya ein Paar, das auch bei den Fans gut ankam. Anfang 2025 folgte die Verlobung. Zudem wagten sie gemeinsam den großen Schritt nach Dubai, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Doch nur kurz nach der Ankunft in der neuen Heimat verkündete die Ex-GNTM-Kandidatin das Beziehungsende und sprach von der Entscheidung, die Gründe privat zu halten.

Kurz nach der Trennung vor wenigen Tagen wandte sich Darya in einem emotionalen Instagram-Video an ihre Follower und gab weitere Einblicke in das Liebes-Aus. Die Influencerin bedankte sich bei ihrer Community für den Rückhalt, den sie in dieser schweren Zeit erhält. Zugleich bat sie ihre Fans, keine Schuldzuweisungen vorzunehmen und machte klar: "Alles hat einen Grund. Es ist nicht der Kinderwunsch!" Mit diesen Worten stellte sie klar, dass kursierende Gerüchte rund um ihr Beziehungs-Aus nicht zutreffen. Die Reality-Bekanntheit betonte, dass beide Seiten Fehler gemacht hätten und jeder seine eigene Realität habe.

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

