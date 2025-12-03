"So You Think You Can Dance"-Star Donyelle Jones ist tot

Große Trauer in der Tanzwelt: Donyelle Jones, bekannt aus der zweiten Staffel von "So You Think You Can Dance", ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde am Dienstag auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht und bestätigte, dass sie nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs verstorben ist. In der Mitteilung heißt es: "Heute um 8:34 Uhr ist Donyelle gegangen. Eine Ehefrau. Eine Tochter. Eine Schwester. Eine Freundin. Und eine Kriegerin, die dem Krebs jeden einzelnen Tag in den Hintern getreten hat." Donyelle wurde 2006 in der Show Dritte – hinter Travis Wall und Sieger Benji Schwimmer – und blieb den Fans als energiegeladene Performerin und Publikumsliebling in Erinnerung.

Die Tänzerin hatte vor fast einem Jahrzehnt die Diagnose Brustkrebs im Stadium 3C erhalten. Trotz Therapien entwickelte sich die Krankheit zu einem metastasierten Brustkrebs im Stadium 4. Eine Woche vor ihrem Tod hatte Donyelle auf Instagram bekanntgegeben, dass sie in ein Hospiz verlegt worden sei. Sie schrieb: "Ich habe alles Mögliche getan, um meine Zeit hier in dieser Dimension zu verlängern. An diesem Punkt habe ich mich dem Willen Gottes ergeben."

Privat war Donyelle für viele nicht nur eine herausragende Tänzerin, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit, die ihre Krankheit öffentlich thematisierte und nie ihren Kampfgeist verlor. Ihr Lebensweg begeisterte Millionen, und ihr Schicksal berührte viele Herzen. Noch lange nach ihrer Zeit bei "So You Think You Can Dance" blieb sie vielen durch ihre authentische Ausstrahlung und ihren einzigartigen Stil in Erinnerung.

Instagram / donyelledenise8 Donyelle Jones, Schauspielerin

Instagram / donyelledenise8 Donyelle Jones am Beatmungsgerät, November 2025

Getty Images Donyelle Jones bei den Teen Choice Awards 2006 im Gibson Amphitheatre in Universal City

