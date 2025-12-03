Emma ist zurück: Liebesdreieck mit Ina Kina & Tim eskaliert

Emma Fernlund (24) ist zurück auf dem Promihof – und das Liebesdreieck mit Ina Kina und Tim Kühnel explodiert in Rekordtempo. Mitten beim romantisch geplanten "Liebes-Update" in Folge 18, Picknickdecke und Rosen inklusive, tauchte die Reality-Bekanntheit plötzlich am Date-Ort auf und sprengte die Zweisamkeit. Möglich machte das Paco Herb, der Emma mithilfe von einem Sonderbonus zurückholte und dafür Aurelia Lamprecht nach Hause schickte. Tim starrte ungläubig, sprach von einer "interessanten Situation" und dass er nun die "Arschkarte" habe. In der Scheune, am Lagerfeuer und später im Schlafzimmer prallen seitdem Gefühle, Eitelkeiten und Versprechen aufeinander – mit allen Konsequenzen.

Zuvor hatten sich Ina und Tim nach Emmas Auszug wieder angenähert. "Ich habe mich nicht korrekt verhalten", gab Tim in der Sendung zu. Ina nahm die Entschuldigung an und nannte ihn "sehr attraktiv". Auf dem Date bekannte er, die vergangenen Tage seien "zu ruhig" gewesen, er möge Ina, wolle aber nichts überstürzen. Dann der Crash: Emma setzte sich dazu, wollte wissen, was gelaufen ist. Ina erklärte, sie seien viel zusammen gewesen und hätten gekuschelt, aber es habe keinen Kuss gegeben. Danach vereinbarten die beiden Frauen, vorerst nicht mit Tim zu flirten. In Folge 19 knutschten Emma und Tim schließlich heimlich in der Scheune, während Gigi Birofio (26) nebenan würgte. Tim bekannte, er "fühlt es mehr" mit Emma, woraufhin Ina fertig mit den Nerven war und Tim vorwarf, ein "Blender" zu sein und von seinem "Ping Pong"-Spiel genervt war. Zwischen Emma und der weinenden Ina flogen danach die Fetzen, Jenny Grassl (25) polterte "Assi Girl" in Richtung Emma. In der Nacht wurden Emma und Tim intim – Ina hörte im Zimmer nebenan jedes Geräusch. Am Morgen war die Stimmung am Tiefpunkt. "Es ist Krieg", sagte Gigi in der Show, mehrere Stars stellten Emmas Rückkehr offen infrage.

Für Emma und Tim war der Promihof bereits seit jeher ein Schauplatz für romantische Aufreger. Schon vor Emmas rauschhaftem Auszug hatte es zwischen den beiden geknistert, wenngleich Tim auch damals immer wieder zwischen ihr und Ina schwankte. Die Schwedin hatte zudem zuletzt Aufmerksamkeit erregt, als sie beim Nominieren überraschend ins Kreuzfeuer geriet und ihren Rauswurf hinnehmen musste. Doch während nicht alle Kandidaten eine zweite Chance bekommen, scheint Emma nach ihrer Rückkehr entschlossen, das Rennen um Tims Zuneigung für sich zu entscheiden – koste es, was es wolle. Für Tim bleibt die Frage: Kann er seinen Gefühlen folgen, ohne weitere Brücken abzureißen?

RTLZWEI Tim Kühnel, Ina Kina und Emma Fernlund bei "Der Promihof"

RTLZWEI Tim Kühnel und Emma Fernlund bei "Der Promihof"

RTLZWEI Ina Kina und Emma Fernlund bei "Der Promihof"