Viraler Clip: Spuckte Aleks Petrovic Vanessa mal ins Auge?

Auf Instagram geht aktuell ein Clip viral, der Aleks Petrovic (34) erneut in gar kein gutes Licht rückt. Das Video zeigt eine frühere Aufnahme von dem Realitystar und seiner Partnerin Vanessa Nwattu (25): Sie scheint etwas im Auge zu haben und bittet Aleks, nachzugucken. Anstatt ihr zu helfen, scheint es, als würde er ihr plötzlich mitten ins Auge spucken. Die Fans sind schockiert von dem, was sie dort sehen. "Zum Kotzen der Typ", "Ih" und "Mir wird ganz anders, aber ich glaube, er kann es einfach nicht besser", sind nur ein paar von zahlreichen kritisierenden Kommentaren.

Während die meisten Nutzer völlig verstört von diesem Clip sind, finden sich in den Kommentaren auch ein paar, die den aus Serbien stammenden TV-Star in Schutz nehmen. "Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen aus dem Balkan so gemacht wird, aber tatsächlich pustet man so ganz kurz, schnell und gezielt ins Auge, wenn man was drin hat und das hilft dann auch wirklich", meldet sich eine Person zu Wort. Eine weitere stimmt dem zu: "Macht meine Familie auch so. Er pustet einfach stark ins Auge."

Ob das nun eine gut gemeinte Geste oder ein respektloser Scherz war – dass ihm viele inzwischen so eine Aktion zutrauen würden, hat der 34-Jährige sich wohl selbst zuzuschreiben. Mit seinem Verhalten bei Temptation Island V.I.P. sorgte Aleks für einen großen Shitstorm: Er sprach dort nicht nur despektierlich und abwertend über seine Verlobte, auch sein Verhalten gegenüber den Verführerinnen wurde stark verurteilt. Dass er sich dort einiges zu Schulden hat kommen lassen, hat der einstige Love Island-Kandidat inzwischen eingesehen – und lässt seinen entschuldigenden Worten auch Taten folgen. "Ich arbeite professionell an mir mit externer Hilfe – therapeutische Hilfe und dazu noch ein Coaching zum Thema emotionale Intelligenz –, damit ich solch ein demütigendes, abwertendes und unmenschliches Verhalten nie wieder an den Tag lege", erklärte er kürzlich in seiner Instagram-Story.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleksandar Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2025