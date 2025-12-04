Blues-Brothers-Gitarrist Steve Cropper ist mit 84 verstorben

Steve Cropper, Gitarrist der legendären Blues Brothers Band und Mitglied von Booker T. & the MG's, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Pat Mitchell Worley, Präsidentin der Soulsville Foundation, bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der Associated Press. Demnach starb er am vergangenen Mittwoch in Nashville. Über die genaue Todesursache wurde bislang nichts bekannt gegeben. Berühmt wurde Steve mit der Hausband von Stax Records und einem unvergessenen Ruf im Hit "Soul Man": Sam Moore rief "Play it, Steve!", und der Gitarrist lieferte.

Sein langjähriger Freund Eddie Gore gibt weitere Hintergrunddetails zu Steves Ableben bekannt. Er sei zuletzt in einem Reha-Zentrum untergebracht gewesen – Grund dafür war ein Sturz, den er erlitten hatte. Dennoch scheint Steve recht fit gewesen zu sein: Noch am Dienstag habe Eddie seinen guten Kumpel dort besucht, die beiden arbeiteten nämlich an neuer Musik. "Er ist so ein guter Mensch. Wir hatten großes Glück, ihn zu haben, das steht fest", beteuert er.

Steve war nicht nur ein herausragender Gitarrist, sondern auch eine prägende Figur der Memphis-Musikszene. Berühmt wurde er in den 1960er-Jahren als Mitglied der Band Booker T. & the MG's, mit der er Musikgeschichte schrieb. Die Band war für ihre Zeit außergewöhnlich, da sie aus weißen und schwarzen Musikern bestand – ein Statement in dieser Ära. Noch vor rund einem Jahr veröffentlichte er ein neues Album: Darunter waren Tracks mit Brian May (78) von der Band Queen sowie Billy Gibbons von ZZ Top.

Getty Images Steve Cropper, Musiker

Getty Images Steve Cropper und seine Ehefrau Angel Cropper, Juni 2005

Getty Images Steve Cropper bei einem Auftritt, Januar 2015

