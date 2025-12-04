Mutter-Tochter-Duo: Kris & Kendall Jenner strahlen bei Event

Glitzernder Start in die Feiertage in Los Angeles: Kendall Jenner (30) und ihre Mutter Kris Jenner (70) eröffneten am Dienstagabend die 20. Jubiläumsgala von L'Oreal Paris Women of Worth im Academy Museum of Motion Pictures – Seite an Seite auf dem roten Teppich und sichtlich im Feiermodus. Kendall präsentierte sich in einem winterlich-weißen, flauschigen Kleid mit hohem Beinschlitz, dazu cremefarbene Heels, ein eleganter Low Bun und goldene Creolen. Kris setzte auf Festtagsrot: Sie trug ein bodenlanges Kleid mit schwarzer Schleife, kombiniert mit einem schwarzen Blazer, Handschuhen und einer Clutch. Das Mutter-Tochter-Duo posierte gut gelaunt, während Kameras blitzten und die prominenten Gäste anrückten.

Heidi Klum (52) besuchte den roten Teppich in kräftigem Rot mit Blazer und Spitzen-besetztem Rock, rote Heels inklusive. Gillian Anderson (57) entschied sich für Schwarz – schulterfrei, mit funkelnder Zier. Andie MacDowell (67) glänzte an dem Abend in einem tief ausgeschnittenen Pflaumenton mit Neckholder und silbernen Locken. Sophia Bush (43) führte als Gastgeberin des Abends in einem metallischen Goldkleid durch das Programm. Inhaltlich feierte die Kosmetikmarke zum 20. Mal Changemaker aus der Community – mit Sichtbarkeit, Mentoring und jeweils 25.000 Dollar Förderung. In diesem Jahr wurden unter anderem Yasmine Arrington Brooks, Amy Bowers Cordalis, Mizpah Brown-Rich, Keely Cat-Wells, Sloane Davidson, Lynn B. Hughes, Anita Ravi, Christina Rodriguez, Gloria Umanah und Olivia Zhang geehrt.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Kris in diesem roten Abendkleid mit der schwarzen Schleife glänzte. Wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist, trug sie es bereits vor einigen Jahren – damals bei einem Event noch an der Seite von Ex-Mann Robert Kardashian (†59). Mit der Expertise von Valentino (93) und einem Hauch Modernität wurde die Robe dann zu der, die das Kardashian-Jenner-Oberhaupt bei der gestrigen Gala von L'Oreal Paris präsentierte. "Valentino auf dem Moodboard → moderner Glamour auf dem Teppich. Sie altert rückwärts", kommentierte Kris' Make-up-Artistin den von ihr veröffentlichten Beitrag.

Imago Kendall und Mama Kris Jenner bei der L'Oreal-Paris-Women-of-Worth-Gala in Los Angeles

Getty Images Gillian Anderson, Andie MacDowell, Aja Naomi King, Ariana Greenblatt, Kendall Jenner, Heidi Klum und Helen Mirren bei Women of Worth in L.A.

Imago Kris Jenner bei der 20-Jahr-Feier von L’Oréal Paris Women of Worth im Academy Museum in Los Angeles

