Harry Styles und Zoë Kravitz: Romantische Tage in Rom

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (37) wurden am 27. November erneut gemeinsam in Rom gesehen. Händchen haltend flanierten der Sänger und die Schauspielerin durch die Straßen der italienischen Hauptstadt, wie eine Quelle dem Magazin People berichtete. Dort enthüllt die Quelle auch, dass das Paar ein entspanntes Leben in Rom genießt. "Sie haben große Chemie", sagte die anonyme Person über die Beziehung des Duos. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden in Rom zusammen gesichtet wurden. Bereits im September schlenderten sie durch die Stadt und zeigten sich innig.

Die Beziehung zwischen Harry und Zoë scheint sich weiter zu vertiefen. Eine frühere Quelle berichtete People, dass Zoë den Sänger auch mit ihrem Umfeld vertraut mache. So trafen sie sich im Spätsommer in New York mit ihrem Vater Lenny Kravitz (61), wo sie zusammen zu Mittag aßen. Die Begegnung verlief laut Insidern harmonisch. Lenny, der als sehr beschützend gegenüber seiner Tochter gilt, soll Harry als höflich, bodenständig und familienorientiert empfunden haben. "Es wirkte, als hätte Lenny Harrys Humor geschätzt", fügte die Quelle hinzu und betonte, dass der Musiker Wert darauf legt, dass Zoë in einer respektvollen Partnerschaft lebt.

Zoë, die Anfang 2024 ihre Verlobung mit Channing Tatum (45) beendete, und Harry, der letztes Jahr noch mit der Schauspielerin Taylor Russell (31) in Verbindung gebracht wurde, sollen seit August in Kontakt stehen. Beide sind international bekannt, doch ihre Verbindung scheint von einer privaten, bodenständigen Seite geprägt zu sein. Harry verbringt dieses Jahr offenbar längere Zeitabschnitte in Rom und Zoë schließt sich ihm regelmäßig an, um dort ungestört Zeit miteinander zu verbringen. Ihr gemeinsames Auftreten und die gegenseitige Sympathie, die auch von ihrem Umfeld bemerkt wird, geben Einblicke in eine möglicherweise tiefere Verbindung zwischen den beiden.

Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz im August 2024 in London