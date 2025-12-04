Das liebt Brigitte Nielsen am späten Mamaglück besonders

Es ist ein Treffen unter Decken, Kissen und vielen pikanten Anspielungen: Brigitte Nielsen (62) plaudert in Nürnberg im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (61) – angereist als Star-Gast von Immobilienprofi Marcel Remus (39), der sein neues Bettwäsche-Projekt vorstellt – herrlich offen über ihr Spätmamaglück, ihr Familienleben mit Ehemann Mattia Dessi (47) und Tochter Frida. Die Reality-TV-Ikone, die seit Jahren an Mattias Seite lebt, verrät, wie es bei ihnen im King-Size-Bett wirklich läuft, warum sie Wärme liebt und er "immer hot hot hot" ist. Und sie erklärt, was ihr das Mamasein jetzt bedeutet: gemeinsame Kuschelmorgen, Snacks unter der Decke und kleine Disney-Filme mit Frida – Erinnerungen, die sie "so wunderbar" findet, wie sie im Gespräch beschreibt.

Im Talk drehte sich viel um Wärme, Routinen und Zweisamkeit, die zur Dreisamkeit wird, wenn Frida dazukrabbelt. Auf Fraukes Frage, ob beide in einem Bett schlafen, antwortete Brigitte schmunzelnd: "Natürlich schlafen wir in einem großen King-Size-Bett." Besonders genießt die Schauspielerin die gemeinsamen Stunden am Morgen: "Es ist so wunderbar, zusammen im gemütlichen Bett zu liegen, mit Riesendecke, schönen Kissen, Frida neben mir. Und vielleicht essen wir einen Snack oder gucken einen kleinen Disney-Film. Wir machen etwas Schönes. Daraus entstehen die schönsten Erinnerungen!", erklärte sie. Ihr Weg dorthin führte sie und Mattia nach intensiven Jahren in Hollywood über Palm Springs bis nach Marbella – mit viel Teamwork, wie Brigitte betonte.

Wie sich der Blick auf die Mutterschaft verändert hat, brachte Brigitte offen auf den Punkt. "Weißt du, es ist viel besser. Auch wenn ich jetzt eine 'ältere Mutter' bin. Ich habe meinen ersten Sohn mit 20 bekommen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Ich habe nichts verstanden", sagte sie im Gespräch. Heute strukturiert sie ihren Tag um Familie und Fitness: "Ich mache so viel Fitness, wie ich kann. Aber laufe auch hinter meiner sieben Jahre alten Tochter her, die eine Menge Energie hat. Also bin ich sehr busy, habe zwei wundervolle Hunde, einen Ehemann, der jeden Tag ins Gym geht. Ich werde nächstes Jahr 63. Also bleibe ich besser dran und bleibe in Form und mache das Beste aus dem Leben. Weil ich es liebe!" Dass es Gegenwind für späte Mütter gab, ist für Brigitte längst Hintergrundrauschen.

Getty Images Brigitte Nielsen im Jahr 2019

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrer Tochter Frida und ihrem Mann Mattia Dessi

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrem Mann Mattia Dessi im Juli auf Instagram