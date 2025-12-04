Sucht? Lorik Bunjaku kritisiert Denise' Shopping-Verhalten

Lorik Bunjaku (29) hat auf Instagram seiner Frustration freien Lauf gelassen. In seiner Story präsentierte er mehrere geöffnete Pakete, die verstreut auf dem Boden seiner Wohnung lagen. Die stammten von niemand Geringerem als seiner Freundin Denise Hersing (29), die sich offenbar mal wieder beim Online-Shopping ausgelebt hatte. Der ehemaligen Reality-TV-Darstellerin scheint das Bestellen großer Mengen Spaß zu machen, doch für Lorik geht der Konsum langsam zu weit. Er zeigte sich entsetzt und schrieb: "Jetzt mal Spaß beiseite, was ist das?" und stellte die Frage: "Ist das noch gesund oder ein Fall für den Psychologen?"

Besonders verärgert war Lorik darüber, dass die gezeigten Pakete alle von nur einem einzigen Tag stammten. Er beschwerte sich lautstark über die Möglichkeit, unzählige Artikel online zu bestellen, ohne diese gleich bezahlen zu müssen – und am Ende nur wenig zu behalten. "Das ist eine Frauenkrankheit, dieses Shopping, das ist nicht mehr normal", erklärte er offen seine Meinung. Während die Pakete im Vordergrund Thema waren, konnte man im Hintergrund hören, wie Denise sich über seine Kritik beschwerte – offenbar konnte sie darüber gar nicht lachen.

Schon in ihrem gemeinsamen Podcast "Planlos geht der Plan los" sorgten die beiden Reality-TV-Stars für reichlich Diskussionsstoff. Fans erinnern sich: Lorik sprach damals offen darüber, welche Eigenschaften ihn an der Influencerin besonders nerven. "Du gehst schnell an die Decke und hast keine Geduld mit mir", warf er Denise gleich zu Beginn der ersten Folge vor. Auch, dass sie ihn oft nicht ausreden lasse, störte den Podcaster damals gewaltig. Denise blieb damals aber nicht ruhig, sondern konterte direkt: Lorik suche ihrer Meinung nach manchmal absichtlich Streit, wenn ihm langweilig sei.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Anzeige Anzeige

Podimo Podimo-Podcast "Planlos geht der Plan los" mit Lorik Bunjaku und Denise Hersing