Kelsea Ballerini meldet sich nach Trennung bei ihren Fans

Kelsea Ballerini (32) hat sich nach den Gerüchten um das Liebes-Aus mit Chase Stokes (33) direkt an ihre Fans gewandt – und klare Worte gefunden. In einer Instagram-Story, aufgenommen am Wasser unter strahlender Sonne, erklärte die Sängerin, sie wolle ihr Privatleben "für jetzt persönlich halten" und bat um Respekt: "Solange es nicht von mir kommt, ist es nicht von mir." Zuvor hatte Chase Stokes am 20. November mit kryptischen Zeilen in seiner Story für Aufsehen gesorgt. "Glaubt den Medien nicht. Ich bin blockiert, ich habe nichts falsch gemacht", schrieb der "Outer Banks"-Star und legte nach: "Sorry, ich habe es versucht." Das Paar war im Herbst von People als getrennt gemeldet worden, nachdem es zuvor fast drei Jahre zusammen war.

Kelsea beschrieb ihren aktuellen Zustand in derselben Fragerunde als gefestigt: "Ich bin im Moment an einem stabilen und glücklichen Punkt, wirklich aufgeregt für die Australien-Tour und die Feiertage", schrieb sie. Gleichzeitig bat sie um Zurückhaltung: Es sei wichtig für ihren Seelenfrieden, Spekulationen nicht weiter zu befeuern. Schon Mitte November hatte die Musikerin bei einem Pop-up-Konzert in Nashville, wie People berichtete, klargestellt: "Ich schreibe Songs, um mich mitzuteilen, nicht, um im Internet ein Statement zu setzen." Während Fans nach den jüngsten Posts von Chase – "Ich bin sorry für alle, die an uns geglaubt haben. Es ist, wie es ist. Vorwärts und aufwärts" – rätselten, waren die beiden kurz zuvor in Dubrovnik Hand in Hand gesichtet worden. Offiziell kommentiert wird der Status der Beziehung derzeit von keiner Seite über die persönlichen Statements hinaus.

Kelsea, die als Songschreiberin oft sehr Persönliches teilt, hat ihren Anhängern in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in ihren Alltag zwischen Studio, Bühne und Auszeiten am Meer gegeben. Freunde schätzen an der Sängerin ihre direkte Art und den Humor, mit dem sie auch schwierige Phasen anspricht – auf Social Media meist mit sonnigen Momentaufnahmen und knappen, ehrlichen Zeilen. Chase, der durch seine Serie einem weltweiten Publikum bekannt wurde, hält Privates traditionell knapp und richtet sich, wenn überhaupt, über kurze Story-Posts an die Öffentlichkeit. Beide setzen im Umgang mit Öffentlichkeit und Fans auf eigene Kanäle und klare Grenzen – und betonen, dass das, was zählt, aus erster Hand kommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini bei den SESAC Nashville Music Awards 2025 im Country Music Hall of Fame and Museum

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini performt bei den 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena , November 2025