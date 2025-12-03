Miley Cyrus enthüllt: So lief der Antrag von Maxx Morando ab

Die Popikone Miley Cyrus (33) schwebt auf Wolke sieben! Nach vier Jahren Beziehung hat ihr Freund Maxx Morando (27) endlich um ihre Hand angehalten – und zwar auf die romantischste Art und Weise. Der Drummer der Band Liily überraschte die Sängerin während einer gemeinsamen Reise nach Japan mit seinem Heiratsantrag. "Ich bin nicht leicht zu überraschen, weil ich gerne jede Situation kontrolliere. Und ich hatte mich komplett hingegeben. Ich war so, so überrascht", verriet Miley im Gespräch mit ABC News. Japan war für die ehemalige Disney-Darstellerin ein ganz besonderer Ort, den sie sich bewusst für etwas Besonderes aufgespart hatte. Bestätigt wurde die Verlobung bereits am 2. Dezember von dem People Magazine, nachdem Miley und Maxx am 1. Dezember bei der Los-Angeles-Premiere von "Avatar: Fire and Ash" gemeinsam über den roten Teppich liefen – an ihrer Hand: ein auffälliger Ring.

Mehr Details zum Antrag und der Verlobung kamen schnell ans Licht. Ein exklusiver Insider sagte People: "Miley ist begeistert, verlobt zu sein", und erklärte, dass Maxx den Antrag vor ein paar Wochen machte. Der Ring passe perfekt zu ihr, habe einen "coolen Boho-Rock-Vibe" und sei "wunderschön". Dass die beiden die Verlobung nicht sofort öffentlich machten, habe auch mit Maxx’ zurückhaltender Art zu tun. "Maxx ist sehr privat, und das beeinflusst, wie sie ihr Leben jetzt führt", so die Quelle. Miley betonte, dass sie in den gemeinsamen Jahren "ein enormes Wachstum" durchgemacht habe, und dankt ihrem "großartigen Partner" dafür. Gleichzeitig verknüpft die Musikerin ihr Glück mit ihrer aktuellen Arbeit rund um "Avatar: Fire and Ash", zu dem ihr Song "Dream as One" gehört. "Mein Privatleben hat sich perfekt mit der Veröffentlichung von Avatar ausgerichtet – diese beiden Dinge harmonieren miteinander", sagte sie bei ABC News.

Privat scheint das Paar schon lange im Gleichklang zu sein. Miley und Maxx wurden erstmals im Dezember 2021 miteinander in Verbindung gebracht, später sah man sie turtelnd in West Hollywood. In der britischen Vogue erzählte Miley 2023, dass sie sich bei einem Blind Date kennenlernten. Freunde beschreiben ihren Alltag als ruhig, normal und kreativ – zu Hause verbringen die beiden viel Zeit miteinander und machen Musik. Mileys Liebesleben war schon immer von Höhen und Tiefen geprägt. Die wilde Partyphase nach ihrer Scheidung von Liam Hemsworth (35) 2019 ist längst Vergangenheit. Mit Maxx hat sie wohl ihre große Liebe gefunden. Und sie kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Verlobten raus: "Du willst so groß träumen, wie du kannst, und jemanden an deiner Seite haben, der dir immer sagt, dass du es schaffen kannst."

Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" 2025

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025