So süß freut sich Papa Billy über Miley Cyrus' Verlobung

Miley Cyrus (33) hat Ja gesagt! Die Sängerin ist offiziell mit Maxx Morando (27) verlobt. Die Freude darüber ist groß – vor allem bei ihrem Vater Billy Ray Cyrus (64). In einem Instagram-Beitrag feierte der Musiker die frohe Nachricht und teilte dabei gleich mehrere Fotos. Darunter ein Bild von sich selbst, seiner Tochter und Country-Legende Dolly Parton (79). Dabei nannte er die Musikerin liebevoll die "großartigste Patentante" und schrieb über Miley: "Ich bin so glücklich, dass ihr euch gefunden habt! Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich, euch beide so glücklich zu sehen!"

Neben den Familien-Glücksmomenten sorgte aber auch Maxxs Vater Dan Morando für Gesprächsstoff. Noch bevor das Paar seine Verlobung offiziell gemacht hatte, postete Dan ein Foto von Miley, auf dem sie den Verlobungsring trug und enthüllte damit die frohe Botschaft vorzeitig. Miley und Maxx ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" am Montag präsentierten sie sich stolz der Öffentlichkeit – spätestens ab diesem Moment war die Verlobung offiziell.

Miley und Maxx sind seit einiger Zeit ein Paar, halten aber ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Maxx ist ein Musiker wie die "Party in the U.S.A."-Interpretin. Die beiden teilen offenbar nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch das Verständnis für das Rampenlicht. Über die Verlobung während einer Japanreise gab Miley bereits niedliche Details preis. "Ich bin nicht leicht zu überraschen, weil ich gerne jede Situation kontrolliere. Ich hatte mich komplett hingegeben. Ich war so, so überrascht", schwärmte die Sängerin gegenüber ABC News.

Instagram / billyraycyrus Braison Cyrus, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus und Maxx Morando, Mai 2025

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei der Premiere "Avatar: Fire and Ash"