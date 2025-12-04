Cindy Crawfords Sohn (26) leidet unter psychischen Problemen

Presley Gerber (26), der Sohn von Supermodel Cindy Crawford (59) und Unternehmer Rande Gerber (63), hat sich in einem mutigen Instagram-Video seinen Followern geöffnet. Offen und ehrlich sprach er über seinen langjährigen Kampf mit psychischen Problemen, darunter Panikattacken, die ihn derzeit zwingen, auf Medikamente zurückzugreifen. "Ehrlichkeit ist die beste Politik", erklärte das Model im Clip. Presley gestand, dass mehrere Verluste ihn stark belastet hätten und die unklaren Anweisungen seiner Ärzte ihn zusätzlich in Unsicherheit versetzten: "Die Ärzte sagen viele verschiedene Dinge, das macht mir schon Angst." Auch die Folgen des Medikamentenkonsums, wie mögliche Entzugserscheinungen, seien beängstigend. Seine Mutter Cindy zeigte sich unterstützend und kommentierte liebevoll: "Presley - wir lieben dich und du bist nicht allein."

In der herausfordernden Zeit setzt Presley dennoch alles daran, seinen Zustand zu verbessern. Mit regelmäßigem Training und dem Verzicht auf Alkohol arbeitet er aktiv an seiner Genesung. Dennoch klagte er darüber, wie schwer es sei, in einem von Glamour geprägten Umfeld Menschen zu finden, die ihm Stabilität und Orientierung geben könnten. In seinem Video versicherte er, mit seiner Botschaft auch anderen Betroffenen Mut machen zu wollen. "So fühle ich mich die meiste Zeit, und ich hoffe, dass es anderen hilft, zu wissen, dass sie nicht allein sind", verriet er.

Presley ist gemeinsam mit seiner Schwester Kaia Gerber (24) in einer Familie groß geworden, die früh im Rampenlicht stand. Cindy und Rande gelten als eng verbunden mit ihren Kindern und begleiten deren Schritte in der Öffentlichkeit aufmerksam. In jüngerer Zeit ließ die Familie auch ihr privates Umfeld schützen: Gerichtliche Schutzanordnungen verpflichten einen mutmaßlichen Stalker dazu, Abstand zu Cindy und Kaia zu halten.

Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater

Getty Images Presley Gerber, Male-Model

Getty Images Bei der Marc Jacobs Redux Grunge Celebration: Kaia Gerber und Presley Gerber in New York City