Not-Operation: Herzogin Meghans Vater kämpft um sein Leben

Der Vater von Herzogin Meghan (44), Thomas Markle Sr. (81), musste sich einer Notoperation unterziehen und liegt derzeit auf der Intensivstation. Wie sein Sohn Thomas Markle Jr. (59) bestätigte, wurde der 81-Jährige am Dienstag in seinem Zuhause auf den Philippinen schwer krank und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stuften seinen Zustand als lebensbedrohlich ein, weshalb eine dreistündige Operation erforderlich war. Ein weiterer Eingriff ist geplant, um ein Blutgerinnsel zu entfernen. "Ich würde alle weltweit bitten, ihn in ihre Gedanken einzuschließen", richtete sich Thomas Junior mit einem Appell an die Öffentlichkeit, wie unter anderem Mirror berichtet.

Thomas' Tochter Samantha Markle (61) zeigte sich ebenfalls besorgt um ihren gesundheitlich angeschlagenen Vater. Sie erklärte laut verschiedenen Medien, dass er in den vergangenen Jahren enormen Belastungen ausgesetzt war, sich dennoch stets als Kämpfer erwiesen habe. Bereits 2018, wenige Tage vor Meghans Hochzeit mit Prinz Harry (41), erlitt Thomas zwei Herzinfarkte, die ihn daran hinderten, persönlich an der Trauung teilzunehmen. Stattdessen führte König Charles (77) seine zukünftige Schwiegertochter ein Stück den Altar entlang. In der Folge kämpfte Thomas mit weiteren gesundheitlichen Rückschlägen, darunter ein Schlaganfall im Jahr 2022, der ihn sprachlich einschränkte.

Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater war bereits seit Jahren schwer belastet. Nachdem Thomas 2018 ins Rampenlicht geraten war, weil er sich für Geld mit inszenierten Paparazzi-Fotos fotografieren ließ, brach der Kontakt zu seiner Tochter endgültig ab. Im Gespräch mit TMZ erklärte Thomas damals: "Ich habe beschlossen, den großen Tag meiner Tochter sausen zu lassen, da ich sie oder die königliche Familie nicht in Verlegenheit bringen will." Meghan zeigte sich in ihrem Interview mit Oprah Winfrey tief getroffen und sagte: "Ich meine, ich habe meinen Vater verloren. Ich habe ein Baby verloren. Ich habe fast meinen Namen verloren. Ich meine, da ist der Verlust der Identität. Aber ich stehe immer noch, und ich hoffe, dass die Menschen daraus lernen, dass es auch eine andere Seite gibt." Doch auf ihre Worte reagierte der Rentner empört. "Sie hat mich in Gedanken getötet und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert", wetterte Thomas damals im australischen Fernsehen.

Getty Images Herzogin Meghan

MediaPunch / ActionPress Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder

