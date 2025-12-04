So liebevoll gratuliert Arabella Kiesbauer Tochter Nika (18)

Seltene Einblicke von Arabella Kiesbauer (56): Die Moderatorin hat ihrer Tochter Nika zum 18. Geburtstag auf Instagram gratuliert und dazu zwei private Fotos geteilt. Auf dem ersten Bild hält Arabella ihr Baby im Arm, das zweite zeigt Nika als junge Frau in einem eleganten blauen Kleid, den Rücken zur Kamera gedreht. "18 Jahre. Unglaublich", schrieb die TV-Persönlichkeit und blickte auf die gemeinsame Zeit zurück. Sie erklärte, sie habe ihre Tochter eben noch "durch die Welt getragen" und nun werde der 18. Geburtstag gefeiert. Die stolze Mama nannte Nika eine "wundervolle, starke und liebevolle" junge Frau.

Nika wurde 2007 geboren, drei Jahre später kam Sohn Neo hinzu. In einem Interview mit Kurier sprach die Moderatorin über die Veränderungen, die das Erwachsenwerden ihrer Kinder mit sich bringe: "Die Kinder werden älter und selbstständiger. Damit müssen wir auch als Eltern umgehen können." Seit vielen Jahren ist sie mit Florens Eblinger verheiratet und beschrieb den Zusammenhalt ihrer Familie als sehr harmonisch. Auch ihre Einstellung zum Loslassen der Kinder betrachtet sie als natürlichen Prozess, der zum Leben dazugehört.

Bereits vor einigen Monaten feierte Arabella ihren Hochzeitstag mit Florens. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verriet die Moderatorin ihr Erfolgsgeheimnis für eine glückliche Partnerschaft. "Liebe, Liebe und Respekt", betonte Arabella und machte deutlich, dass sie und ihr Mann nicht nur ein Paar, sondern auch ein echtes Team seien. Damals berichtete die Fernsehfrau auch, wie sich die Dynamik in ihrer Familie verändert habe, seit die Kinder größer geworden sind. Zusammen mit Florens genoss sie wieder mehr Zeit zu zweit, während trotzdem stets der enge Familienzusammenhalt gewahrt blieb. Für Arabella war vor allem die Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Lebensphasen einzustellen, ein wichtiger Bestandteil für eine funktionierende Ehe.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer mit ihrer Tochter

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauers Tochter Nika

Instagram / arabellakiesbauer Moderatorin Arabella Kiesbauer und ihr Mann Florens Eblinger