Fans verwirrt: Flirtet Anna-Maria Ferchichi mit Reitlehrer?

Ist ein anderer Mann der Grund für die Beziehungspause von Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47)? Diese Frage wird aktuell im Netz heiß diskutiert, nachdem Fans Chats von Anna-Maria mit ihrem Reitlehrer Fred Machi unter dessen Instagram-Posts aufgefallen waren. So schrieb die 44-Jährige beispielsweise zu einem Foto, das den attraktiven Argentinier oberkörperfrei mit einem Pferd im Wasser zeigt, auf Englisch: "Wundervolles Bild." Fred antwortete keck mit einem Herz, einem Lach-Smiley und den Worten: "Dein neues Pony?", worauf Anna-Maria ihn wiederum wissen ließ: "Kann es kaum erwarten."

Ebenfalls für Diskussionen sorgte ein Beitrag, der Freds Motorrad zeigt. Anna-Maria hinterließ darunter eine Reihe von Feuer-Emojis, worauf er mit Herzen antwortete. Diese öffentliche Interaktion entzündete in den Kommentaren ein weiteres Feuerwerk aus Gerüchten und Mutmaßungen. Unter dem Post fragte etwa ein Fan verwirrt: "Was habe ich verpasst? Sind die zusammen?" Andere nahmen kein Blatt vor den Mund: "Die Frage ist nur, wer hier wen reitet." Auch Seitenhiebe auf den Rapper ließen nicht lange auf sich warten: "Bushido, spiel weiter World of Warcraft, du krasser Tempelhofer Junge", kommentierte ein Nutzer hämisch. Anna-Maria und Bushido, die zwar getrennt leben, aber weiterhin gemeinsam Zeit mit ihren acht Kindern verbringen, äußerten sich bisher nicht zu den Spekulationen.

Die Ehe von Anna-Maria und Bushido stand bereits in der Vergangenheit vor Herausforderungen. Ein Hauptproblem, das Anna-Maria einmal erklärte, sei der fehlende Raum für Konflikte gewesen. Mit einer großen Entourage um sich hätten sie und ihr Ehemann kaum Gelegenheit gehabt, ihre Beziehung zu reflektieren und Probleme anzusprechen. Ob die aktuellen Gerüchte um den Reitlehrer mit den bisherigen Beziehungsproblemen zusammenhängen oder ob es sich nur um harmlose Online-Interaktionen handelt, bleibt offen – ebenso wie die Frage, wie sich die mittlerweile getrennt lebenden Eltern weiter positionieren werden.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / anna_maria_ferchichi, fredmachi Collage: Anna-Maria Ferchichi und Fred Machi

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin