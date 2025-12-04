Baby Nummer zwei kommt: So viel hat Gülcan Kamps zugenommen

Gülcan Kamps (43), bekannt aus dem deutschen Fernsehen, hat kürzlich verkündet, dass sie und ihr Mann Sebastian Kamps erneut Nachwuchs erwarten. Auf Instagram teilte die Moderatorin die freudige Nachricht mit ihren Fans und schrieb: "Wir freuen uns riesig. BabyKamps2 ist unterwegs." Wenige Wochen nach dieser Ankündigung gewährte sie in ihrer Instagram-Story einen kurzen Blick auf ihren Babybauch. Erstmals offenbarte sie gegenüber dem Magazin Bunte, wie weit ihre Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, und betonte, wie perfekt es passe, zur Weihnachtszeit hochschwanger zu sein.

Im Interview sprach Gülcan offen über ihren Schwangerschaftsalltag und die Unterstützung durch ihr erstes Kind. Die Vorfreude sei bei der gesamten Familie groß, und der Bauch sei durch das Kind ständig kreativer Mittelpunkt: "Mir werden täglich Sticker auf meinen Bauch geklebt oder er wird angemalt", erzählte sie freudestrahlend. Zudem genießt sie offenbar die körperlichen Veränderungen, die mit ihrer Schwangerschaft einhergehen. Mit einem Lächeln verriet sie, dass sie bereits 17 Kilogramm zugenommen habe, dies sich jedoch positiv auf einen unwiderstehlichen Glow auswirke: "Man sieht irgendwie total frisch aus."

Die 43-Jährige und ihr Ehemann Sebastian hatten 2007 geheiratet und sind seit der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2021 stolze Eltern. Obwohl Gülcan mit ihrer Familie ihr Glück genießt, bleibt sie in Bezug auf ihre Kinder äußerst zurückhaltend. Details wie Name oder Geschlecht des ersten Kindes sind ebenso unbekannt wie Fotos oder andere private Einblicke. Es scheint, als wolle das Paar diesen Ansatz auch mit dem zweiten Kind beibehalten – was ihre Fans nicht davon abhält, das wachsende Familienglück der Moderatorin tatkräftig zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Krick, Jens Gülcan Kamps im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Gülcan Kamps, Oktober 2019