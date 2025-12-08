Weg zum Oscar: Das sind die Golden-Globe-Nominierungen 2026

Die Saison ist eröffnet: Die Nominierungen für die Golden Globes 2026 stehen fest – und sie lesen sich wie das Who's who von Film und Fernsehen. Verliehen werden die Preise am Sonntag, den 11. Januar, live auf CBS. Moderiert wird die Show erneut von Nikki Glaser (41), die nach ihrem vielbeachteten Auftritt zurückkehrt. Mit dabei auf der großen Bühne: Helen Mirren (80), die den Cecil B. DeMille Award erhält, und Sarah Jessica Parker (60), die mit dem Carol Burnett Award geehrt wird. In den Kategorien um den besten Film Drama, Comedy oder Musical mischen gefeierte Neuerscheinungen wie "Frankenstein", "Hamnet", "Sinners", "Sentimental Value", "Blue Moon", "Marty Supreme", "No Other Choice" oder "Nouvelle Vague" mit. Für den besten Animationsfilm sind unter anderem "Demon Slayer", "KPop Demon Hunters" und "Zootopia 2" nominiert.

Zusätzliche Spannung liefern die Kategorien mit großen Namen auf der Liste:

Als bester Hauptdarsteller im Film sind unter anderem Oscar Isaac (Drama, "Frankenstein"), Michael B. Jordan (Drama, "Sinners"), Timothée Chalamet (Musical/Comedy, "Marty Supreme"), Ethan Hawke (Musical/Comedy, "Blue Moon"), Leonardo DiCaprio (Musical/Comedy, "One Battle After Another") und George Clooney (Musical/Comedy, "Jay Kelly") für einen Golden Globe nominiert.

Um den Titel als beste Hauptdarstellerin im Film kämpfen unter anderem Jennifer Lawrence (Drama, "Die My Love"), Julia Roberts (Drama, "After the Hunt"), Cynthia Erivo (Musical/Comedy, "Wicked: For Good"), Amanda Seyfried (Musical/Comedy, "The Testament of Ann Lee"), Kate Hudson (Musical/Comedy, "Song Sung Blue") und Chase Infiniti (Musical/Comedy, "Bugonia").

In der Kategorie Bester Nebendarsteller treten neben Paul Mescal ("Hamnet"), Jacob Elordi ("Frankenstein") und Sean Penn ("One Battle After Another") auch Benicio Del Toro ("One Battle After Another"), Adam Sandler ("Jay Kelly") und Stellan Skarsgård ("Sentimental Value") an.

In der Kategorie der besten Nebendarstellerin sind unter anderem Ariana Grande ("Wicked: For Good"), Emily Blunt ("The Smashing Machine") und Teyana Taylor ("One Battle After Another") nominiert.

Beim besten Song gehen unter anderem "Dream as One" aus "Avatar: Fire and Ash", "No Place Like Home" und "The Girl in the Bubble" aus "Wicked: For Good" sowie "Golden" aus "KPop Demon Hunters" ins Rennen.

Das Drehbuchfeld glänzt mit Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another"), Ryan Coogler ("Sinners"), Jafar Panahi ("It Was Just an Accident"), Maggie O’Farrell ("Hamnet") und dem Duo Ronald Bronstein/Josh Safdie ("Marty Supreme").

Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt

Imago Teyana Taylor bei der Premiere von "One Battle After Another" in London

Getty Images Jessie Buckley und Paul Mescal bei der Premiere von "Hamnet", November 2025