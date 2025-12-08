Damit soll Prinz George in Lady Dianas Fußstapfen treten

Prinz William (43) plant, seinen ältesten Sohn Prinz George (12) bald mit ins Londoner Obdachlosenprojekt Centrepoint zu nehmen. Die Organisation wird von William seit 20 Jahren unterstützt, ein Engagement, das er seiner Mutter, Prinzessin Diana (†36), zu verdanken hat. Sie hatte ihn als Elfjährigen zum ersten Mal dorthin mitgenommen, um ihm die Lebensrealitäten von Obdachlosen näherzubringen. Nun möchte William, dass George, mittlerweile zwölf Jahre alt, ebenfalls die Möglichkeit bekommt, bei einem Besuch im Shelter von Centrepoint Menschen zu treffen, die zu seinem eigenen Engagement inspiriert haben, wie Daily Mail berichtet.

Die Pläne stehen in Verbindung mit Williams 20-jährigem Jubiläum als Schirmherr von Centrepoint, das am Dienstag groß gefeiert wird. Für die Feierlichkeiten wird ihm eine besondere Schokoladentorte der Bäckerin Juliet Sear überreicht, die für ihre Kreationen unter Royals bekannt ist. Zudem wird William die sogenannte "Wall of Hope" mitgestalten, ein Wandgemälde, das in Zusammenarbeit mit jungen Menschen und dem Künstler Lanré Olagoke entsteht. Abseits der Jubiläumsfeier ist es auch das Ziel, den jungen Thronfolger George für Homewards zu begeistern. William hatte die Initiative 2023 ins Leben gerufen, um Obdachlosigkeit in sechs ausgewählten Regionen langfristig zu verhindern.

Dianas Einfluss auf William zeigt sich nicht nur in Projekten wie Centrepoint, sondern auch in seinem Wunsch, die Werte seiner Mutter an seine Kinder weiterzugeben. Es ist bekannt, dass William oft mit George sowie dessen Geschwistern Charlotte (10) und Louis (7) über gesellschaftliche Herausforderungen wie Obdachlosigkeit spricht. Während Diana einst verdeckt mit Ehrenamtlichen arbeitete, engagierte sich William bereits als Patron bei Centrepoint und verbrachte sogar einmal eine Nacht auf den Straßen Londons, um die Situation der Betroffenen besser zu verstehen. Jetzt möchte er diese bewegenden Erfahrungen auch an George weitergeben – vielleicht ein erster Schritt, um eine besondere Tradition in der Familie fortzuführen.

Getty Images Prinz William und Prinz George

Getty Images Prinz William besucht den Halbleiterhersteller SPTS in Newport, Wales, 2025

Getty Images Prinz George im Mai 2025