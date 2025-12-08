Neues Auto: Knossi erfüllt sich seinen Kindheitswunsch

Knossi (39) hat auf Instagram voller Stolz seine neueste Errungenschaft präsentiert: einen umgestalteten Ford Explorer im legendären Jurassic Park Look. Der Moderator und Social-Media-Star berichtete seinen Fans, dass er sich mit diesem Fahrzeug einen Kindheitstraum erfüllt habe. "Davon habe ich geträumt, seit ich ein kleiner Junge bin", erklärte er begeistert in seinem Beitrag. Neben seinem DeLorean, der bereits ein Hingucker ist, steht das neue Projekt jetzt in seiner Sammlung. Besonders die Umgestaltung des modernen Modells im klassischen Stil des ersten Jurassic Park Films macht seinen neuen Wagen zu etwas ganz Besonderem.

Knossi erzählte, dass er für das "extreme Feeling auf moderner Basis" den Ford Explorer umfolieren ließ, um den bekannten Look aus dem Film optimal nachzuempfinden. Sichtlich stolz zeigt er das Endergebnis in seiner Story und fragt seine Fans: "Was sagt ihr? Wie gefällt es euch?" Der Wagen ziert das typische Farbschema und die Logo-Dekoration aus dem ersten Teil der erfolgreichen Jurassic Park Filmreihe. Dabei denkt er auch schon an den Alltag mit dem Auto und schmunzelt: "Ich bin auf die Blicke der Leute gespannt. Und wenn ich die Kinder vom Kindergarten abhole."

Dass Knossi einen Faible für popkulturelle Erinnerungen hegt, passt zu seinem öffentlichen Auftreten, das oft spielerische Nostalgie mit Familienmomenten verbindet. Der DeLorean aus dem Kultfilm "Zurück in die Zukunft" steht dabei als Symbol für Filmträume aus der Jugend, nun kommt mit dem Explorer ein zweites Stück Leinwandgeschichte dazu, das an Abenteuer, Dinosounds und ikonische Farben erinnert. Privat teilt der Social-Media-Star häufig Einblicke, in denen Alltag und Bühne ineinander übergehen. Die Mischung aus Kindheitsnostalgie und Gegenwart sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff in seiner Community, die solche persönlichen Einblicke und Retro-Anspielungen aufmerksam begleitet.

Imago Knossi bei der Deutschlandpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt", Juni 2025

Getty Images Knossi bei Let's Dance, 2023

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025