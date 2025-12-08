Sydney Sweeney kontert Gerüchte um angebliche Schönheits-OPs

Sydney Sweeney (28) hat in einem Interview mit dem Magazin Allure Klartext gesprochen und Gerüchte um mögliche Schönheitsoperationen entschieden zurückgewiesen. Die Schauspielerin betonte dabei deutlich: "Ich habe nie etwas machen lassen." Sie erklärte, dass sie große Angst vor Spritzen habe und derartige Eingriffe für sie nie infrage gekommen seien. Besonders ärgert sie sich über Kritiker in den sozialen Medien, die vermeintliche Veränderungen in ihrem Aussehen durch den Vergleich von alten Kinderfotos mit aktuellen Bildern unterstellen. "Alle in den sozialen Medien sind verrückt", konterte sie die Spekulationen.

Im Gespräch mit ihrer Filmpartnerin Amanda Seyfried (40) aus "The Housemaid" teilte Sydney außerdem eine persönliche Anekdote, die für weitere Spekulationen gesorgt hatte. So erklärte sie, dass eine Asymmetrie in ihrem Gesicht auf einen schweren Wakeboard-Unfall in ihrer Kindheit zurückzuführen sei. Nach dem Vorfall waren 19 Stiche erforderlich, wodurch eines ihrer Augen seither leicht anders aussieht. Auf Amandas Hinweis, dass bestimmte kosmetische Eingriffe im Alter hilfreich sein könnten, reagierte Sydney humorvoll und versprach, sie im Zweifel als Erste anzurufen.

Bereits in einem früheren Interview mit Variety hatte die Schauspielerin sich kritisch gegenüber unrealistischen Schönheitsstandards geäußert. Sie berichtete, dass sie als Teenager Sätze wie "Fix dein Gesicht oder du schaffst es nicht" zu hören bekam – verbunden mit der Empfehlung, Botox zu verwenden. Sydney habe sich dennoch entschieden, auf solche Eingriffe zu verzichten, wie sie in demselben Interview klarstellte: "Ich werde ganz natürlich altern." Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin scheint nicht nur auf der Leinwand selbstbewusst, sondern auch als Privatperson ihren eigenen Prinzipien treu zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025 in London