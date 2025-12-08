Paul Anka bestätigt schlüpfriges Gerücht über Frank Sinatra

Paul Anka spricht Klartext – und das ausgerechnet über Frank Sinatra (†82). Der kanadische Entertainer bestätigte im Gespräch mit Page Six ein seit Jahrzehnten kursierendes Hollywood-Gerücht über die Größe des besten Stücks des verstorbenen Superstars. "Ja, es war riesig", erzählte Anka dem Blatt. Die beiden kannten sich gut, zogen mit dem Rat Pack in Las Vegas um die Häuser und nahmen gemeinsam Saunagänge. "Ich hatte Probleme mit Blickkontakt", witzelte Anka zudem.

Die pikanten Details blieben jedoch nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Musikern. Es war Paul, der 1968 die großartige Hymne "My Way" für Sinatra schuf, nachdem er die Melodie der französischen Originalversion "Comme d'habitude" für den Entertainer neu arrangiert hatte. Sinatra, der zu dieser Zeit überlegte, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen, verlieh der Nummer eine emotionale Tiefe. Das Lied wurde sofort zu einem Welthit. Bis heute ist "My Way" ein kulturelles Phänomen und wird häufig bei Beerdigungen gespielt. Stars wie Elvis Presley (†42) und Sid Vicious wagten sich im Laufe der Jahre an Coverversionen.

Ganz neu ist das Thema rund um Frank Sinatras Intimbereich nicht: Schon Ava Gardner befeuerte die Legende um seine Maße. Vanity Fair berichtete, die Schauspielerin habe einmal erklärt, sie sei aus sehr persönlichen Gründen bei ihm geblieben. Die Ehe von Sinatra und Gardner hielt von 1951 bis 1957. Sie war damals nicht die einzige Frau in seinem Leben: Davor war der Sänger mit Nancy Barbato verheiratet, später mit Mia Farrow (80) und bis zu seinem Tod mit Barbara Marx.

Frank Sinatra, Barbara Rush, Phyllis Mcguire, Jill St John, Cast von "Come Blow Your Horn"

Getty Images Komponist Paul Anka, Oktober 2025

DAN GROSHONG/AFP/Getty Images Frank und Barbara Sinatra 1995 in Los Angeles

