Das Netz belächelt Amira Aly und Christians angebliche Krise

Amira Aly (33) und Christian Düren (35) sollen laut Insidern eine Beziehungskrise durchmachen – sogar von Trennung ist wohl die Rede. Unter Amiras jüngsten Instagram-Beiträgen häufen sich nun Kommentare dazu. Ein Nutzer schrieb zum Beispiel sarkastisch: "Der Nächste kommt sicher bald." Auch auf Christians Profil sieht es ähnlich aus. "Wilde Kinder und ein anstrengender Ex – welcher Mann hält da durch?", "Muss wohl an der Person liegen, wenn man in dem Alter jede Beziehung an die Wand fährt" oder "Das war doch klar, dass es schwierig wird", lautet es unter anderem.

Besonders ein Video, in dem Amira zeichnet, sorgt für Diskussionen. Einige Nutzer ziehen Parallelen zu einem früheren Beitrag der Moderatorin nach der Trennung von ihrem Ex-Partner und fragen sich: "Hatte sie die traurigen Augen nicht auch kurz vor ihrer letzten Trennung gepostet?" Einem langjährigen Fan fällt ebenfalls auf: "Das hat sie nach der Trennung von Pocher auch gemacht... Ich glaube, da ist was im Busch mit Christian D." Weder Amira noch Christian äußerten sich bisher öffentlich zu den Gerüchten.

Nicht nur die Netzuser mischen sich in die Diskussion um die vermeintliche Krise ein, sondern auch Amiras Ex, Oliver Pocher (47). Der Comedian nutzte seine Social-Media-Story für eine Spitze und teilte dort einen Artikel über das angebliche Liebes-Aus. Dazu schrieb er: "Hey, Sandy Meyer-Wölden, haben wir noch einen Platz Weihnachten? Frage für eine Ex-Frau von mir..." Mit dieser Bemerkung spielte er offenbar auf Amiras Aussage an, sie werde die Feiertage "allein" verbringen.

AEDT/ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren im August 2024

Instagram / amira_m.aly Amira Aly und Oliver Pocher mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020