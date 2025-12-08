Körper streikt? Maurice Dziwaks Freundin möchte mehr Kinder

Maurice Dziwak (27) und seine Freundin Leandra freuen sich auf ihr zweites gemeinsames Kind. Nachdem der Realitystar und seine Partnerin vor etwa einem Jahr ihr Erstgeborenes begrüßt hatten, verkündeten sie vor wenigen Tagen ihre zweite Schwangerschaft. Ob sich das Paar weiteren Nachwuchs vorstellen könnte, verriet Leandra nun in ihrer Instagram-Story. "Wenn es nach meinem Herzen geht, würde ich am liebsten noch mehrere Kinder, drei bis vier, bekommen. Mein Körper sieht das leider ein bisschen anders, aber der Wunsch ist da", erklärte die Brünette.

In ihrer Antwort schilderte Leandra emotional, wie tiefgreifend ihr erstes Kind ihr Leben verändert hat. "Nachdem wir unser erstes Wunder bekommen haben, hat sich in mir etwas verändert. Ich wollte vorher eigentlich nie Kinder haben", ließ sie ihre Follower wissen. Erst nach der Geburt ihres Sohnes breitete sich der Wunsch nach mehr Sprösslingen in ihr aus: "Dieses kleine Wesen hat mir gezeigt, dass man manchmal etwas geschenkt bekommt, wonach die eigene Seele schon immer gerufen hat, ohne dass man es wusste."

Die Nachricht, dass Leandra zum zweiten Mal schwanger ist, verriet Maurice auf ungewöhnliche Weise. Im Rahmen der Realityshow "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" unterhielt er sich mit Sam Dylan (34) und Sara Kulka (35) und plauderte aus: "Wir sind wieder auf dem Weg." Als der einstige Prince Charming-Kandidat erstaunt nachfragte, ob es sich dabei um ein zweites Kind handle, bestätigte Maurice strahlend.

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn