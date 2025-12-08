Hugh Jackman und Sutton Foster: Innige Momente in New York

Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) sorgten bei den Gotham Film Awards in New York für Bilder, die Fans ins Schwärmen brachten. Der oscarnominierte Schauspieler und die Broadway-Darstellerin erschienen laut Gala im Partnerlook zum Event: Sie im schwarzen Glitzerkleid mit weißem Mantel, er im klassischen Anzug. Zuvor hatte Hugh seine Freundin bei ihrem Auftritt im Café Carlyle unterstützt und erstmals einen Instagram-Post über sie geteilt. Doch besonders eine intime Szene abseits des Rampenlichts ließ die Herzen der Beobachter höherschlagen: Hugh war dabei zu sehen, wie er seiner Partnerin liebevoll über die Arme strich, ihre Hand nahm und sie zum Lachen brachte.

Das Video stammt aus der Instagram-Story des TV-Produzenten John Pascarella und wurde von der US-Promi-Sendung E! News auf deren Account repostet. Unter dem Clip sammelten sich Hunderte Reaktionen, das Posting erzielte mehr als 5.000 Likes. Ein Nutzer jubelte: "Sie sind die Süßesten." Was die Szene so besonders macht: Während der Trubel der Preisverleihung um sie herum tobt, scheinen Hugh und Sutton ganz bei sich zu sein, unterhalten sich angeregt und blenden den Rest für einen Moment aus. Dieser kurze, liebevolle Austausch zeigt die spürbare Chemie des Paares und gibt einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines Abends, der sonst von Blitzlicht und Trophäen geprägt ist.

Privat überschneiden sich Karrierewege und Herzensangelegenheiten bei den beiden seit Langem. Hugh hatte im September 2023 die Trennung von Deborra-Lee Furness (70) öffentlich gemacht, konzentrierte sich auf Familie und Arbeit und blieb öffentlich zurückhaltend, wenn es um sein Liebesleben ging. Sutton ist in der Theaterwelt nicht nur für ihre Rollen, sondern auch für ihre Nähe zum Publikum bekannt und findet offenkundig Freude an intimen New Yorker Bühnen wie dem Café Carlyle. Bei jüngsten Auftritten wirkte das Duo gelöst und vertraut: Er hält die Kamera, wenn sie performt, sie sucht im Getümmel seinen Blick. Kleine Momente, bei denen die Herzen der Fans aufgehen.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Februar 2022