Rebel Wilsons "The Deb"-Gegenklage größtenteils abgewiesen

Rebel Wilson (45) hat eine juristische Niederlage im Zusammenhang mit ihrem Regiedebüt "The Deb" erlitten. Das Oberste Gericht von New South Wales hat laut Daily Mail große Teile ihrer Klage gegen die Produktionsfirmen abgelehnt, die sie in den USA eingereicht hatte. Der Film, eine musikalische Komödie, feierte im September 2024 seine Premiere beim Toronto International Film Festival. Aufgrund der anhaltenden Streitigkeiten mit den Produzenten Amanda Ghost, Gregor Cameron und Vince Holden wurde er allerdings noch nicht veröffentlicht. Rebel, die auch als Schauspielerin und Produzentin an dem Projekt beteiligt ist, hatte gegen die Produzenten schwere Vorwürfe erhoben, darunter Veruntreuung, Mobbing und sexuelle Belästigung einer Hauptdarstellerin Charlotte MacInnes. Letztere betont aber, dass Rebels Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen.

Die Produzenten ihrerseits werfen Rebel Vertragsverletzungen und Verleumdung vor und haben sie in Kalifornien sowie in Australien verklagt. Die Richterin Elisabeth Peden argumentierte in ihrer Entscheidung, dass ein Teil von Rebels Gegenklage blockiert werden müsse, um widersprüchliche Urteile zwischen den Gerichtsverfahren in den USA und Australien zu vermeiden. Trotz dieser Entscheidung kann die Schauspielerin in Kalifornien weiterhin rechtliche Schritte gegen die beteiligten Firmen verfolgen. Die Verfilmung war bereits 2023 abgeschlossen, doch die eskalierenden rechtlichen Auseinandersetzungen hielten die Veröffentlichung in den Kinos bislang auf. Es wurde jedoch berichtet, dass "The Deb" im Januar in Australien und Neuseeland in die Kinos kommen soll.

Abseits der Aktenlage reicht der Stoff für "The Deb" weit ins Persönliche: Rebel präsentierte das Projekt früh mit sichtbarem Stolz – etwa als sie 2023 mit den beteiligten Schauspielern Natalie Abbott, Charlotte MacInnes und Stevie Jean während der Filmfestspiele in Cannes gemeinsam auftrat. Für das Ensemble bedeutet der anhaltende Streit eine lange Hängepartie. Die Produktionspartner Amanda, Gregor und Vince standen mit Rebel zunächst als Team hinter dem Film, ehe unterschiedliche Sichtweisen über Umgang, Kommunikation und Veröffentlichung die Zusammenarbeit spürbar belasteten. Zwischen rotem Teppich und Gerichtsterminen bleibt "The Deb" damit vorerst Projekt und Prüfstein zugleich für alle Beteiligten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson bei den Governors Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2024