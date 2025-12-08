Pinar Sevim enthüllt Details zum Trennungsgrund mit Ex David

Pinar Sevim spricht Klartext über das Aus mit ihrem Ex David – und nennt im Interview mit Promiflash erstmals den Grund der Trennung. Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigte bereits im Oktober, dass die Beziehung beendet ist. "Wir hatten einfach unüberbrückbare Differenzen", erklärt sie jetzt und lässt keinen Zweifel daran, dass der Abstand notwendig war. Trotzdem betont Pinar, dass zwischen den einstigen Turteltauben heute keineswegs kaltes Schweigen herrscht: Die beiden stehen weiterhin in Kontakt – respektvoll, ohne romantische Erwartungen.

Im Gespräch wirkte die Reality-Darstellerin gefasst und betonte, dass sie in der jetzigen Situation nach vorne blicken möchte. Bereits zuvor hatte es Gerüchte um mögliche Spannungen zwischen ihr und David gegeben, die Pinar bisher nicht öffentlich kommentiert hatte. Auch über Einzelheiten zu den angesprochenen Differenzen schwieg sie, doch die Aussage über unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten lässt erahnen, dass die Beziehung hohen Belastungen ausgesetzt war.

Für Pinar, die einst bei ProSieben mit "Mimi und Pinars Welt" im Rahmen der Show taff bekannt wurde, ist klar: Diese Trennung musste sein – auch wenn es ihr schwerfiel. Trotz allem, was zwischen ihr und David zerbrochen ist, spricht sie bis heute öffentlich respektvoll von ihm und festigt damit ihr Bild als jemand, der Haltung zeigt, statt nachzutreten. Statt gegenseitiger Vorwürfe setzt Pinar auf einen sachlichen Ton und die klare Botschaft, dass ihre Vorstellungen von einer Beziehung einfach zu verschieden waren – und Liebe allein diese Unterschiede irgendwann nicht mehr ausgleichen konnte.

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Instagram / pinars.welt Pinar Sevim, TV-Bekanntheit