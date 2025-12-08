"Make Love, Fake Love": SelfieSandra reagiert auf Kritik

Elena Miras (33) ist das neue Gesicht der RTL-Show Make Love, Fake Love und begibt sich auf die Suche nach der großen Liebe. Die aktuelle Staffel startete am 4. Dezember auf RTL+ und erregte bereits in den ersten Folgen großes Aufsehen. Doch nicht alle Zuschauer sind von der Wahl der Single-Lady begeistert: Im Netz hagelte es Kritik bis hin zu Boykottandrohungen. Besonders auffällig ist zudem, dass Kandidat Alex optisch stark an Elenas Ex Mike Heiter (33) erinnert. Während Elena ruhig auf die Kritik reagiert, äußerte SelfieSandra (26), eigentlich Sandra Safiulov, eine klare Meinung dazu: "Erstmal Schnauze halten, Show gucken und danach kommentieren."

Für SelfieSandra ist die Moderation der Show ein ganz besonderes Ereignis, da sie hier zum ersten Mal in dieser Rolle vor der Kamera steht. Im Gespräch mit OK! bei der "1LIVE Krone" in ihrer Heimatstadt Bielefeld verriet die Social-Media-Influencerin, wie herausfordernd sie das Lernen der Moderationstexte fand. Dennoch sei sie stolz, diese Herausforderung gemeistert zu haben. Es habe ihr großen Spaß gemacht, die Staffel auf einer sonnigen Insel zu begleiten. An einer Datingshow wie "Make Love, Fake Love" teilzunehmen, könne sie sich indes selbst nicht vorstellen. Sie erklärte lachend: "Mein Männergeschmack ist dafür viel zu wirr."

Elena selbst bringt frischen Wind in die Datingshow und hat bereits erste Eindrücke von den Kandidaten gesammelt. Die Zuschauer diskutieren besonders über Alex Z., der mit seiner Ähnlichkeit zu Mike Heiter für Gesprächsstoff sorgt. Ob er Elena an ihren Ex erinnert und dies bei ihrer Entscheidung eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Bekannt ist, dass die 33-Jährige für ihre direkte Art bekannt ist – kein Wunder, dass ihre Teilnahme in der Reality-Szene polarisiert. Welcher Kandidat letztendlich ihr Herz erobert und ob Single-Männer oder Vergebene die besseren Chancen haben, wird die Staffel noch zeigen.

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

TikTok / rtlplus Elena Miras und SelfieSandra am "Make Love, Fake Love"-Set 2025