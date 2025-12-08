Nach Promi-BB: Achim Petry hat Lust auf neue TV-Formate

Achim Petry (51) denkt nach seiner Promi Big Brother-Teilnahme über weitere Fernsehauftritte nach. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Sänger, dass er Lust auf neue TV-Formate habe, dabei jedoch wählerisch vorgehe. "Ich gucke mir das aber genauer an. Da ich das nicht machen muss, kann ich mir das schon aussuchen", erklärte er. Einige Anfragen habe er deshalb bereits abgelehnt. Stattdessen sucht er nach einer Herausforderung, die ihn sportlich und psychisch an seine Grenzen bringt.

Das Reality-Format "Promi Big Brother" bezeichnete Achim als spannendes Erlebnis, sieht es aber nicht als eine echte Prüfung an. Zwar gab es innerhalb der Promi-Gruppe einige kleinere Konflikte, diese hätten aber eher den Charakter familiärer Auseinandersetzungen gehabt und seien nicht wirklich dramatisch gewesen. "Es war fast zu harmonisch", so der Sohn von Wolfgang Petry (74). Für zukünftige Projekte kann er sich daher Formate vorstellen, die physischer Natur sind oder noch stärkere Nerven erfordern.

Nach seinem Auszug im Halbfinale von "Promi Big Brother" zog der Musiker auf Instagram ein persönliches Fazit. "Es war ein unglaubliches Erlebnis, da drin zu sein. Es war eine Reise, die ich nie vergessen werde", sagte Achim damals in einem Video auf dem offiziellen Account der Show. Besonders die Erfahrungen mit der "irren Truppe" und die Zeit im Haus blieben ihm positiv in Erinnerung. Streitigkeiten oder größere Unstimmigkeiten spielten für ihn keine Rolle. "Wenn der ein oder andere einen Fehler gemacht hat, sollte man nicht darauf rumhacken", betonte der Sänger.

Imago Achim Petry bei Katys X-mas Wonderland in der Wolkenburg, Köln, 2. Dezember 2025

Imago Achim Petry beim 2. Sommergarten 2025 auf der Beelitzer Freilichtbühne

Imago Achim Petry beim ZDF-Fernsehgarten 2025 in Mainz – Motto Schlagerparty meets Küchenschlacht