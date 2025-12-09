"WaPo Bodensee" feiert am 30.12. Jubiläum mit Doppelfolge

Jubiläum am See und Spannung kurz vor dem Jahreswechsel: Am 30. Dezember 2025 lädt Das Erste zur großen "WaPo Bodensee"-Doppelfolge ein – und zwar um 18:00 Uhr und erneut um 18:50 Uhr. Mit dabei sind Floriane Daniel als Nele, Tim Wilde als Paul, Wendy Güntensperger als Julia und Max König als Jakob. Der Fall führt die Wasserschutzpolizei rund um den Bodensee zu einer Geschichte, die allen nahegeht: Die seit Jahren verschwundene Emily taucht plötzlich wieder auf. Die Rückkehr des Mädchens setzt die Story in Gang: Zuerst läuft Folge 99 mit dem Titel "Die Prinzessin kehrt zurück", in der Emily durchnässt und frierend vor der Tür ihrer Eltern steht. Direkt danach folgt Folge 100, "Das Schmuddelkind", die mit einer Wendung aufwartet.

Dass am 30. Dezember 2025 bereits die 100. Folge, die Jubiläumsfolge, läuft, erfreut die Darsteller sehr. In einer ARD-Pressemeldung blickt Floriane Daniel auf den Erfolg der Reihe zurück: "Keiner von uns hat 2016 geahnt, wie groß der Erfolg der 'WaPo Bodensee' sein würde." Es sei ein "wunderbares Geschenk, Teil dieser Serie zu sein". Kollege Tim Wilde gibt die Richtung vor. "Jetzt geht’s mit voller Kraft auf zur 200. Folge", verspricht der Schauspieler.

Wer nach dem Doppel noch mehr will, markiert sich den 13. Januar 2026 im Kalender: Dann schließt sich die achte Staffel nahtlos an die siebte an – und sorgt mit der Ankündigung von Gaststars wie Marion Mitterhammer (60), Walter Kreye, Antje Schmidt und Nadja Bobyleva (42) schon jetzt für große Begeisterung. Gedreht wurde zuletzt im WaPo-Revier in Radolfzell und an weiteren Hotspots rund um den Bodensee.

Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Floriane Daniel und Max König, "WaPo Bodensee"

Floriane Daniel als Nele Fehrenbach aus "WaPo Bodensee"

Nadja Bobyleva, Schauspielerin

