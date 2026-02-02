Junge oder Mädchen? Loredana Wollny verrät endlich Babynamen

Es ist ein Mädchen! Loredana Wollny (21) hat das Geheimnis um Geschlecht und Namen ihres Babys gelüftet. Auf Instagram zeigte sie am Sonntag erstmals das Gesicht ihrer kleinen Tochter. Am 6. Januar, um 8.37 Uhr, kam das Kind in ihr Leben – seitdem schwelgt die Reality-Mama im Glück. Zusammen mit Partner Servet Özbek verriet sie nun den Namen: Aria. Dazu teilte Loredana ein Foto in Altrosa-Tönen und rührende Worte über ihr neues Familienmitglied. Die stolze Tochter von XL-Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) schrieb: "Willkommen auf der Welt, unsere wundervolle Aria", und machte klar, wie sehr sie sich über das neue Familienmitglied freue.

In ihrem Post nannte Loredana auch die Geburtsdaten: Aria wog 2640 Gramm und maß 49 Zentimeter. "Mit deinem ersten Atemzug hast du unsere Herzen für immer verändert", schwärmt sie weiter auf Instagram. Der große Bruder Aurelio sei indes völlig hin und weg und "unglaublich stolz" auf die kleine Schwester. Er könne es kaum erwarten, mit ihr zu lachen, die Welt zu entdecken und Abenteuer zu erleben, schrieb die Influencerin. Die zweite Schwangerschaft verlief allerdings nicht ohne Sorgen. Im achten Monat traten Nierenprobleme auf, weshalb Loredana allein zur Behandlung nach Deutschland reiste. Ihr Mann und ihr Sohn mussten damals wegen Einreiseschwierigkeiten zunächst in der Türkei bleiben. Umso größer ist nun die Erleichterung in der Familie, dass Aria gesund und munter ist.

Loredana teilt private Momente gerne mit ihrer Community. Der Reality-Star und Servet pflegen eine innige Partnerschaft, in der Familienzeit einen festen Platz hat. Sohn Aurelio spielt dabei eine besondere Rolle: Er wurde auf Social Media immer wieder als fröhlicher Wirbelwind gezeigt. Schon bei der Ankunft des Babys zeigte die junge Mutter symbolstarke Bilder. "In dem Moment, in dem wir dich zum ersten Mal gesehen und gehalten haben, stand die Welt für einen Augenblick still", schrieb Loredana vor knapp einem Monat auf Instagram. In der Großfamilie rund um Silvia ist Unterstützung selbstverständlich. Bereits seit Anfang 2011 fiebern Fans der Doku-Soap Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie bei RTLZwei mit.

Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny ist wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio vereint, November 2025.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny hat ihr zweites Baby bekommen, Januar 2025

Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025