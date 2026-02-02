So viel hat Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026 abgenommen

Mirja du Mont (50) hat ihr Dschungelabenteuer beendet – und zieht direkt nach dem Aus im australischen Busch ein ehrliches Fazit. Bei einer Pressekonferenz nach ihrem Exit, bei der auch Promiflash zuhörte, verriet das Model, wie hart die Wochen im Camp an ihr zehrten. Sie habe fast fünf Kilogramm verloren, erzählte sie offen. "Ich wiege ja sonst nicht so viel", sagte Mirja und beschrieb, wie die Kräfte mit jedem Tag schwanden. Das Finale? Das hätte sie körperlich wohl nicht mehr geschafft, meint sie rückblickend. Wichtig war ihr ein anderes Ziel: nicht als Erste rauszufliegen. "Das habe ich geschafft und bin jetzt glücklich, dass ich hier heile und unversehrt wieder im Hotel sitze", erklärte sie.

Mit Blick auf die Konkurrenz zeigte sich die Schauspielerin sportlich. Wer noch im Rennen ist, habe die Power, das Ding durchzuziehen, stellte sie klar. "Am Ende kann eh nur einer gewinnen", so Mirja bei der Medienrunde. Ihre Erleichterung darüber, dass es vorbei ist, mischt sich mit spürbarem Stolz auf das Geleistete – zumal sie nach eigenen Worten sehr zierlich ins Projekt gestartet war und den Gewichtsverlust rasch spürte. Der australische Alltag mit wenig Schlaf, wenig Essen und stetigen Prüfungen forderte seinen Tribut. Dass sie nun wieder zu Kräften kommen kann, ist für sie das Wichtigste.

Ihren Auszug aus dem Camp nahm Mirja überraschend gelassen. Noch während sie von den anderen Kandidaten umarmt wurde, zeigte sie sich gefasst. "Ist egal, für mich ist das total in Ordnung. Das macht gar nichts, alles gut", sagte das Model unmittelbar nach der Verkündung der Entscheidung. Die Stimmung bei der Verkündung blieb bis zuletzt spannend, da auch Stephen Dürr erneut knapp vor dem Aus stand. Die Schauspielerin Evanthia Benetatou (33) hingegen musste dieses Mal nicht zittern und war sicher weiter. Mit dem Ausscheiden von Mirja wurde sie bereits der dritte Star, der in dieser Staffel die Show verlassen musste. Vor ihr mussten Nicole Belstler-Boettcher (62) und Umut Tekin (28) die Koffer packen.

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz (r.) und Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026