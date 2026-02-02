Billie Eilish und Nat feiern ihr Liebesdebüt bei den Grammys

Großer Auftritt für Billie Eilish (24) und Nat Wolff (31) in Los Angeles! Die Sängerin und der Schauspieler zeigten sich am Sonntagabend bei den Grammy Awards erstmals offiziell als Paar. Während Billie mit ihrem Hit "Wildflower" für "Record of the Year" und "Song of the Year" nominiert war, fieberte Nat an ihrem Tisch sitzend und die "Ocean Eyes"-Interpretin unterstützend mit. Ebenso mit am Platz: Bruder Finneas und dessen Verlobte Claudia Sulewski. Wie Just Jared berichtet, wirkten Billie und Nat entspannt und innig, lachten miteinander und genossen die Show – ein klarer Liebesmoment mitten im größten Musiktrubel.

Hinter den Kulissen kam es zu einem warmen Wiedersehen: Nat traf auf Leon Thomas, den viele noch aus Nickelodeon-Zeiten kennen. Leon holte an diesem Abend gleich zwei Grammys ab und wurde von Kollegen und Freunden gefeiert. Nat blieb derweil bei der Show nah an Billie, ließ ihr auf dem Parkett den Vortritt, hielt sich aber sichtbar gerne in ihrer Nähe auf. Für die 24-Jährige war es damit nicht nur ein Preisabend, sondern auch ihr offizielles Pärchendebüt vor laufenden Kameras.

Billie und der "Naked Brothers Band"-Star sind seit über einem Jahr zusammen. Ihren gemeinsamen Weg mischen sie mit Musik: Billie produzierte am Album "Soft Kissing Hour" mit, das Nat gemeinsam mit seinem Bruder Alex Wolff veröffentlichte. "Als wir den Song mit Billie gemacht haben, war das total hausgemacht", sagte Nat gegenüber Rolling Stone, "wir hatten nur ein Mic, und ich hielt es, weil es das Piano nicht erreicht hat." Erste gemeinsame Auftritte abseits des Studios hielten sie lange diskret, ehe sie im Frühjahr vergangenen Jahres nach einer Award-Show zusammen gesichtet wurden.

Collage: Getty Images, Getty Images Billie Eilish und Nat Wolff, Collage

Getty Images Nat Wolff bei Spotifys Best New Artist Party 2026 in West Hollywood

Imago Billie Eilish und Finneas O'Connell bei den Grammys 2026