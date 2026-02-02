Katie Price' Sohn Junior hat wohl keine Lust auf ihre Dramen

Katie Price (47) hat mit ihrer überraschenden Hochzeit in Dubai für Wirbel innerhalb ihrer Familie gesorgt. Der Reality-TV-Star gab letzte Woche bekannt, den Geschäftsmann Lee Andrews geheiratet zu haben. Dies passierte wenige Tage nach ihrer Verlobung und lediglich eine Woche, nachdem sie ihre Trennung von ihrem vorherigen Partner John Joe Slater bestätigt hatte. Besonders ihr Sohn Junior Savva Andre (20) soll mit der ungestümen Entscheidung seiner Mutter Schwierigkeiten haben. "Er hat die ständigen Dramen seiner Mutter so satt. Er will nichts damit zu tun haben", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Während seine Mutter im neuen Liebesglück schwebt, habe Junior nicht einmal eine Ahnung davon, wer sein frischgebackener Stiefvater ist. "Er wird kaum eine Glückwunschnachricht an einen Kerl schicken, den er noch nicht einmal getroffen hat", behauptete die Quelle. Der 20-Jährige schweigt öffentlich noch zu der neuen Beziehung seiner Mutter. Dafür meldete er sich jedoch zu Gerüchten rund um seine eigene Person: Es wurde gemunkelt, dass er und seine Freundin Jasmin Orr verlobt seien. Dies dementierte Junior jedoch.

Katie schilderte gegenüber dem Magazin, dass sie und Lee sich zunächst über soziale Medien kennenlernten und schon nach wenigen Tagen zueinanderfanden. Die beiden hätten sich sofort verstanden, Tattoos zusammen stechen lassen und Eheversprechen ausgetauscht. "Was wir haben, dafür gibt es noch nicht einmal Worte", erklärte Katie. Während die Hochzeit und die Umstände der Verlobung, die mit extravaganten Gesten wie einem Meer aus roten Rosen einhergingen, für Fans überraschend kamen, soll die Familie geradezu schockiert gewesen sein. Laut Insidern wurden nicht nur Katies Mutter Amy, sondern auch ihre fünf Kinder über die Hochzeit im Unklaren gelassen.

Imago Junior Savva Andre und Katie Price in London, Januar 2023

TikTok / juniorxjasmine Jasmine Orr und Junior Savva Andre , Januar 2026

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews