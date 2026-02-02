Endlich: Justin & Hailey Bieber feiern Red-Carpet-Comeback

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) haben bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt seit vier Jahren hingelegt. Der Sänger und das Model zeigten sich im harmonischen Partnerlook – Justin in einem oversized schwarzen Anzug mit silberner Kette, Hailey in einem eleganten schwarzen Kleid mit transparentem Rock und schlichter Halskette. Justin war in gleich vier Kategorien nominiert, darunter Album des Jahres und Best Pop Vocal Album.

Sein Bühnenauftritt im gewagten Outfit bei den Grammys war ein seltenes Highlight, da es seine erste Live-Performance seit zwei Jahren ist. Zuvor war Justin 2024 kurzzeitig beim NHL All-Star Player Draft in Toronto aufgetreten. Nach gesundheitlichen Rückschlägen durch das Ramsay-Hunt-Syndrom und der Absage seiner Justice World Tour 2023 hatte sich der Sänger aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich seiner Genesung zu widmen. Neben Justin brachte die von Trevor Noah moderierte Show eine Vielzahl von Stars auf die Bühne, darunter Pharrell Williams (52), Addison Rae (25) und Sabrina Carpenter (26).

Auch abseits des Glitzers ließen Justin und Hailey eine klare Botschaft verlauten: Beide trugen Anstecker mit der Aufschrift "ICE Out", um ein politisches Statement zu setzen. Das Paar, das 2018 geheiratet hat, zeigt sich auf Red Carpets selten gemeinsam, doch wenn sie auftreten, bleiben sie ein Hingucker. Hailey begleitet Justin seit Jahren loyal durch Höhen und Tiefen, und die beiden wurden zuletzt Eltern eines Sohnes, Jack Blues Bieber. Ihr gemeinsamer Auftritt in Los Angeles begeisterte nicht nur Fans, sondern unterstrich einmal mehr ihre starke Partnerschaft – auf und abseits des roten Teppichs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026