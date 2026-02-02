Sorge: Tanja Makarić muss mit Tochter Malou in die Klinik

Tanja Makarić (28) hat ihre Community auf Instagram mit einer beunruhigenden Nachricht überrascht: Die Influencerin ist mit ihrer Tochter Malou in einer Kinderklinik. In ihrer Story zeigte sie ein verwackeltes Foto eines Krankenhauszimmers und schrieb dazu: "Wir sind in der Kinderklinik seit gestern. Ich melde mich bald." Konkrete Angaben zu Gründen oder ihrem Befinden machte Tanja nicht. Die Aufnahme entstand aktuellen Angaben zufolge gestern, geteilt wurde sie in der Nacht. Wo genau sie sich befindet und wer sie begleitet, ließ die Netz-Bekanntheit offen.

Nur rund 20 Stunden zuvor schien für die frischgebackene Mama noch alles ruhig. In kurzen Social-Media-Clips kuschelte die 28-Jährige mit der kleinen Malou und richtete den Blick liebevoll auf die bereits erstaunlich langen Haare des Babys. Seit dem Klinik-Update ist es still auf ihrem Profil. Weitere Informationen, auch zu möglichen Untersuchungen oder zur Dauer des Aufenthalts, fehlen bislang. Die Influencerin ließ durchblicken, dass sie sich wieder melden wolle, sobald es Neues gibt.

Bereits vor einem Monat hatte Tanja in einem Bild-Interview offen von den Herausforderungen rund um die Geburt berichtet. "Die Geburt war nicht einfach", erklärte die Influencerin damals. Sie sprach von einer echten Grenzerfahrung, die ihren Blick auf vieles verändert habe. "Die Geburt hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben", meinte die ehemalige Profischwimmerin. Vor allem der Respekt vor anderen Müttern und Frauen sei für sie dadurch enorm gestiegen. Mit der Geburt von Malou, so schwärmte die Neu-Mama, habe für sie "eine unendliche Liebe" begonnen. Damals betonte sie, wie emotional und prägend die ersten Minuten mit ihrer Tochter gewesen seien.

