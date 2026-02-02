"Heirate mich": Sarah Fergusons E-Mail an Epstein enthüllt

Brisante Nachrichten von Sarah Ferguson (66), der Ex-Duchess of York, haben das Licht der Öffentlichkeit gefunden und sorgen für Aufregung. In einer E-Mail aus dem Januar 2010 schrieb sie an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66): "Ich habe wirklich keine Worte, um meine Liebe, Dankbarkeit für deine Großzügigkeit und Güte zu beschreiben. Ich stehe dir zu Diensten. Heirate mich." Dies geschah nur wenige Monate, nachdem Epstein im Juli 2009 aus einer 13-monatigen Haft entlassen worden war. Weitere E-Mails belegen, dass Ferguson Epstein sogar private Führungen durch den Buckingham Palace angeboten haben soll.

Die Korrespondenz zeigte auch, dass Sarah im September 2009 scherzhaft vorschlug, Epstein solle eine Frau mit einem "tollen Körper" heiraten. "Ok, nun heirate mich, und dann stellen wir sie ein", schrieb sie augenzwinkernd. Aber die wohl umstrittenste Bemerkung fiel in einer E-Mail vom März 2010, in der sie ihre damals 19-jährige Tochter Eugenie (35) mit einem anzüglichen Kommentar erwähnte. Eugenie sei gerade von einem "Sex-Wochenende" mit ihrem heutigen Ehemann zurückgekehrt, schrieb die ehemalige Duchess. Die Enthüllungen dieser E-Mails werfen ein neues Licht auf die Verbindung Fergusons zu Epstein und drängen auch ihre Familie erneut in die Schlagzeilen.

Die engen Verbindungen der Familie zu Epstein haben besonders auf Eugenie und ihrer Schwester Beatrice (37) Spuren hinterlassen, die laut Experten von den Skandalen ihres Vaters Andrew (65) emotional erschöpft sind. Die beiden Prinzessinnen müssen zusehen, wie ihr Vater zunehmend gesellschaftliche und royale Privilegien verliert. Sarah, die nach der Scheidung von Andrew weiterhin mit ihm zusammenlebte, steht ebenfalls unter Druck und soll auf der Suche nach einer neuen Bleibe sein. Während Andrew in eine kleinere Unterkunft in Sandringham ziehen wird, bleibt Fergusons berufliche und private Zukunft unsicher. Solche Enthüllungen tragen kaum dazu bei, die Situation zu entschärfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal