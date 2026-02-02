Deutschland beendet die Handball-EM mit der Silbermedaille

Sonntagabend ging es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft um den EM-Titel. Auf der gegnerischen Seite stand der amtierende Weltmeister Dänemark – die Mannschaft, der nachgesagt wird, die beste der Welt zu sein. Doch das DHB-Team ließ sich nicht einschüchtern und gab Vollgas. Ganz rund lief es allerdings nicht: Mehrere Ballverluste im Angriff und zwei rote Karten gegen Tom Kiesler und Jannik Kohlbacher bremsten die Mannschaft ordentlich aus. Besonders am Ende der zweiten Halbzeit hatten die Dänen deutlich die Oberhand und bauten ihren Vorsprung immer weiter aus. Das Endergebnis lautete 34:27 – Dänemark erreicht nach dem vierfachen WM-Titel in Folge und Olympia-Gold nun auch den EM-Pokal. Deutschland verlässt das Turnier mit einem starken zweiten Platz und der Silbermedaille.

Obwohl sich die Deutschen sicher nichts vorzuwerfen haben, schien die Stimmung bei der Siegerehrung unmittelbar nach dem Finale noch etwas geknickt. Während Dänemark seine Goldmedaille feierte und auch Kroatien eine Party für Bronze schmiss, hielt das Team von Trainer Alfred Gíslason sich etwas zurück – die Enttäuschung war offenbar noch frisch. Kapitän Johannes Golla (28) ist trotzdem zufrieden mit seiner Mannschaft. "Ich bin erst mal stolz auf die Leistung heute, das ganze Turnier. Im Vergleich zum Finale von Olympia können wir heute erhobenen Hauptes hier rausgehen", betont er gegenüber ZDF. Über die Überlegenheit der Dänen mache er sich weniger Gedanken, viel eher die Leistung feiern, die die Spieler die ganze EM gezeigt haben.

Wirklich überraschend kommt der Finalsieg der Dänen allerdings nicht. Bereits seit einigen Jahren dominiert die skandinavische Mannschaft die internationalen Turniere. Auch bei der EM nehmen sie nicht nur die Goldmedaille mit. Welthandballer Mathias Gidsel wird MVP und EM-Rekordschütze mit insgesamt 68 Treffern. Die nächste Gelegenheit für eine Revanche wird allerdings nicht lange auf sich warten lassen, denn schon 2027 steht die nächste Weltmeisterschaft an. Und diesmal hat Deutschland den Heimvorteil bei der WM im eigenen Land. Die Fans erhoffen sich davon sicher viel, denn bei der WM 2025 mussten die Deutschen sich in einem echten Viertelfinal-Krimi gegen Portugal vom Titel verabschieden.

Imago Deutschlands Handball-Nationalteam mit ihren Silbermedaillen nach der EM 2026

Imago Johannes Golla im EM-Finalspiel Deutschland gegen Dänemark, Februar 2026

Imago Welthandballer Mathias Gidsel mit der EM-Schale nach dem Finale, Februar 2026

