Chappell Roans Grammys-Kleid hängt an ihren Nippel-Piercings

Chappell Roan (27) sorgte bei den Grammys 2026 für Aufsehen mit einem ungewöhnlichen Outfit aus dem Hause Mugler. Die Sängerin erschien in einem transparenten marsalaroten Kleid, das an ihren Brustwarzen durch Piercings befestigt war. Ergänzt wurde das Outfit durch Illusions-Tattoos, die über ihren Oberkörper zu verlaufen schienen, sowie einen passenden transparenten Schal. Ihre berühmten roten Locken trug sie mit Fischgrätenzöpfen und einem welligen Pony. Schmuck wie eine goldene Diamantkette und passende Ohrringe rundeten den Look ab. Mit ihrem Song "Subway" war sie an diesem Abend in den Kategorien "Record of the Year" und "Best Pop Solo Performance" nominiert.

Das Kleid erweckte zunächst den Eindruck, die 27-Jährige sei nahezu nackt und überraschte mit einer cleveren Täuschung: Unter dem zarten Chiffon verbarg sich eine zweite, hautfarbene Schicht, die mit Tattoos bedruckt war. Diese innovative Idee entstand in Zusammenarbeit mit ihrer Stylistin Genesis Webb. Auf dem roten Teppich sprach die Sängerin mit E! News über ihre Eindrücke des Abends und beschrieb die Atmosphäre vor der Verleihung als "überstimulierend" – freute sich jedoch darauf, die Veranstaltung zu genießen.

Vor sechs Monaten hatte die Sängerin in einem Gespräch mit Vogue erklärt, dass ihre Fans wohl noch lange auf ein zweites Album warten müssten. "Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs", sagte Chappell damals. Auch der große Erfolg ihrer ersten Platte und die Grammy-Auszeichnung als beste Newcomerin sorgten bei ihr nicht für zusätzlichen Druck. Im Gegenteil. "Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu irgendetwas zwinge", erklärte sie. Die Songs "The Giver" und "Subway", die kurz nach dem Interview erschienen, sollten laut der Sängerin nicht automatisch als Vorboten einer neuen Platte gesehen werden.

