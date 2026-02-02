So geht es Mirja du Mont nach ihrem Dschungelcamp-Exit

Für Mirja du Mont (50) ist die Zeit im Dschungelcamp vorbei. Die Schauspielerin musste den australischen Busch am zehnten Tag verlassen. Zu wenig Leute haben für sie angerufen. Doch ihre Zeit zurück in Freiheit scheint sie zu genießen. Wie sie in einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash erklärt, gehe es ihr prächtig. "Mir geht es fantastisch. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen, habe gerade geduscht, wie man sieht, und ich bin glücklich, weil ich meine Cola Zero getrunken habe", freut sich Mirja.

Mirja musste den Dschungel als dritte verlassen. Warum es sie so zeitig getroffen hat, kann sie sich nicht erklären. Sie vermutet jedoch, dass es womöglich daran liegen könnte, dass sie zuvor kein "vielleicht" gehört hatte, als die Moderatoren Tag für Tag verkündeten, wer die Show als nächstes verlassen muss. "Weil das hat sich bei Stephen Dürr und auch bei Eva herausgestellt. Wenn es hieß "vielleicht", haben die Fans wohl gesagt: Oh, da müssen wir dringend nochmal anrufen", erklärt die "Buddy"-Darstellerin. Außerdem kann sie sich vorstellen, dass ihre Persönlichkeit nicht genug sei für die Reality-TV-Welt: "Ich bin einfach ein harmonischer Mensch. Ich mag es, mit Menschen zusammen zu sein, höre mir gerne beide Seiten an und ich bin jetzt nicht so der Krawalltyp, der sich öffentlich streiten muss. Vielleicht ist das dann einfach zu wenig für Reality-TV."

Vor Mirja mussten Nicole Belstler-Boettcher (62), an Tag acht, und Umut Tekin (28), an Tag neun, das Dschungelcamp verlassen. Für den Realitystar kam der Exit vollkommen überraschend und viel zu früh. "Ich weiß nicht, warum es nicht für mich gereicht hat. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein", erklärte Umut gestern auf selbiger Pressekonferenz. Über die Ursache seines Ausscheidens kann sich der einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidat nur seinen Kopf zerbrechen.

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Samira Yavuz (r.) und Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026