Sophie Habboo und Jamie: Erste Einblicke in Baby Ziggys Welt

Sophie Habboo (31) und Jamie Laing (37) strahlen vor Glück! Auf Instagram teilten die beiden neue Fotos mit ihrem Baby Ziggy und gewährten ihren Followern intime Einblicke in ihr Familienleben. Die Aufnahmen zeigen die stolzen Eltern in Kuschelmomenten auf dem Sofa und im gemütlich eingerichteten Kinderzimmer. Während Sophie und Jamie sichtlich die Zeit mit ihrem Nachwuchs genießen, nutzten sie die Gelegenheit, um ein spannendes Projekt anzukündigen: eine Dokumentation über ihre Reise als Eltern, die bald auf Disney+ erscheinen soll.

Mit der Ankündigung versprechen Sophie und Jamie ihren Fans einen besonderen Zugang zu ihrem Alltag als junge Eltern – eine Seite, die bisher nur wenige so privat zu sehen bekamen. Die Dokumentation wird tiefere Einblicke in die Herausforderungen und Freuden liefern, welche das Leben mit Baby Ziggy mit sich bringt. Ihre Fans zeigten sich in den Kommentaren bereits begeistert von der Aussicht, die Familie durch diese besondere Zeit begleiten zu können.

Der Reality-TV-Star Jamie und die Influencerin Sophie sind für ihre offene und herzliche Art bekannt, was sie in den sozialen Medien besonders beliebt gemacht hat. Der Unternehmer und seine Frau, die im vergangenen Jahr geheiratet haben, teilen regelmäßig humorvolle und authentische Momente aus ihrem Leben. Jamie, der durch seine Auftritte in einer britischen Reality-Show Berühmtheit erlangte, hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr er sich ein Leben als Familienvater wünschte. Mit Baby Ziggy scheint sich dieser Traum nun erfüllt zu haben.

