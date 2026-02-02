Heidi Klum überrascht bei Grammys im kurvigen Nackt-Look

Heidi Klum (52) hat bei den Grammys in Los Angeles für den wohl aufsehenerregendsten Moment des Abends gesorgt. Nach einem roten, figurbetonten Pre-Gala-Kleid von Maria Lucia Hohan am Vortag legte das Model am Sonntag in der Crypto.com Arena nach – und zwar im wahrsten Sinne: Auf dem roten Teppich erschien Heidi in einem hautengen Nude-Latex-Kleid, das jede Kurve betonte und kaum etwas der Fantasie überließ. Entworfen wurde das Stück von Marina Hoermanseder, bekannt für ihre Leder-Optik und markanten Fetisch-Elemente. Komplettiert wurde der Look mit High Heels von Christian Louboutin und einer Clutch von Tyler Ellis – ein Outfit, das vom ersten Blitzlicht an alle Blicke auf sich zog.

Detailverliebt wie immer war auch das Beauty-Team: Das Make-up stammt von Star-Visagistin Linda Hay, während Lorenzo Martin Heidis glänzende Hair-Looks verantwortete. In Heidis Instagram-Story blitzten zudem zahlreiche Produkte von L’Oréal auf, die für den makellosen Teint und den satten Glow sorgten. In der Attitüde der Designerin blieb das Kleid seiner Linie treu: glänzende Latexoberfläche, körpernahe Silhouette und auffällige Schnallen-Details, die dem Auftritt eine Portion Provokation verpassten. Moderiert wird die Show von Trevor Noah, während Stars wie Kendrick Lamar (38) und Lady Gaga (39) die Nominierungslisten anführen – doch Heidis modischer Moment stahl vor dem Beginn der Verleihung vielen die Show.

Abseits des Blitzlichtgewitters zeigt sich Heidi in letzter Zeit auch gerne von ihrer persönlicheren Seite. In einer Dokumentation gibt die vierfache Mutter Einblicke in ihr Leben in Los Angeles und begleitet ihre Kinder bei ihren ersten Schritten in der Mode- und Beautywelt. Die Moderatorin betont dabei immer wieder, wie wichtig ihr familiärer Rückhalt ist. Mit Ehemann Tom Kaulitz (36) lebt sie in Kalifornien, wo sich das Paar ein gemeinsames Zuhause aufgebaut hat. Während Heidi auf internationalen Events wie den Grammys mit mutigen Outfits für Gesprächsstoff sorgt, verbringt sie freie Zeit bevorzugt mit ihrer Familie und unterstützt ihre Kinder, wenn sie eigene Karrierewege in der Fashionbranche verfolgen. So zeigt die Model-Ikone auf der einen Seite die schillernde Welt des roten Teppichs, auf der anderen Seite aber auch ihren Alltag als Mutter und Partnerin.

Getty Images Heidi Klum bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills,

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025