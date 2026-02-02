Datenight entlarvt: Was läuft da bei Emmy Russ und Christo?

Ein elegantes Dinner in Düsseldorf lässt die Gerüchteküche brodeln: Chris Manazidis teilte auf Instagram ein Foto von einem schicken Abendessen im Hyatt Regency – versehen mit der vielsagenden Caption "Datenight" und musikalisch untermalt mit "Dream Girl". Zur gleichen Zeit meldete sich Emmy Russ (26) aus genau diesem Hotel bei ihren Followern. Später am Abend präsentierte die Reality-TV-Bekanntheit strahlend lächelnd einen großen Strauß roter Rosen in einem Clip. Aufmerksame Fans bemerkten: Emmys schwarzes Kleid, ihre rosa lackierten Nägel und der blonde Bob entsprechen exakt dem Look einer Frau, die im Hintergrund von Chris' Dinner-Pic zu sehen ist. Was da zwischen den beiden läuft, sorgt seitdem für Gesprächsstoff.

Die Indizienkette ist auffällig: Standort-Tag im Hyatt Regency, die romantische Musikauswahl, die "Datenight"-Formulierung und die Rosen, die Emmy nach dem Abend in die Kamera hält. Auf seinen Bildern bleibt Chris diskret, doch die unübersehbare Silhouette im Hintergrund verrät mehr als tausend Worte. Auch Emmys Clips liefern Puzzleteile, ohne Namen zu nennen: dieselbe Location, derselbe Abend, derselbe Look. Offizielle Statements zu einem möglichen Treffen der beiden stehen zwar aus, die zeitliche Abfolge der Posts legt jedoch nahe, dass sie ihren Abend nicht zufällig im selben Haus verbracht haben.

Noch vor wenigen Tagen hatte die Reality-TV-Bekanntheit öffentlich eine ganz andere Geschichte zu erzählen: In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich aufgewühlt und sprach davon, dass sie zwei Personen rigoros aus ihrem Leben streichen musste. "Es hat einfach an Loyalität gefehlt", erklärte sie enttäuscht. Besonders pikant: In der Gerüchteküche wurde sofort spekuliert, ob Aleksandar Petrovic (34) hinter dem Vertrauensbruch steckt. Emmy selbst äußerte sich jedoch nur kryptisch zu den konkreten Hintergründen. Klar ließ die Influencerin jedoch durchblicken, dass sie sowohl einer langjährigen Freundin aus Dubai als auch einem "Herrn, der ebenfalls in Dubai wohnt" die Tür gezeigt hat.

Collage: Imago, IMAGO / BOBO Collage: Emmy Russ und Chris Manazidis, Realitystars

Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten am Lagerfeuer, 2026

