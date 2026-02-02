Eric Stehfest fühlt sich mit Ariel "ziemlich verbunden"

Eric Stehfest (36) hat sich jüngst mit einer klaren Meinung zu Ariel, der jüngsten Teilnehmerin des aktuellen Dschungelcamps, geäußert. Während viele ihrer Mitcamper und auch Zuschauer zunehmend genervt von ihrem Auftreten sind, stellt sich der Schauspieler entschieden auf die Seite der 22-Jährigen. "Ich fühle mich mit Ariel ziemlich verbunden", erklärte Eric gegenüber Bild. Vor allem ihre Unsicherheit könne er sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig richtete er scharfe Kritik an Thorsten Legat (57) und Jürgen Milski (62), die zuvor öffentlich harte Worte gegen Ariel fanden. Er deutete an, dass solche Kommentare unverhältnismäßig seien.

Ariel sorgt seit ihrer Ankunft im Dschungelcamp für geteilte Meinungen. Ihr Verhalten wird von Mitbewohnern häufig als kräftezehrend empfunden, während Zuschauer in sozialen Medien ihre Auftritte teils belächeln, teils bemängeln. Eric sieht die Situation jedoch differenziert und appelliert an ein faireres Miteinander. Er selbst hat eine bewegte Vergangenheit im Reality-TV und war 2022 Teilnehmer derselben Show, wie RTL berichtet. Sein Verständnis für Ariels Lage dürfte auch durch seine eigenen Erfahrungen mit Kameras, Gruppenkonflikten und den Herausforderungen eines solchen Wettbewerbs geprägt sein. Mit seiner öffentlich bekundeten Solidarität bekommt Ariel nun Unterstützung aus unerwarteter Richtung.

Privat blickt Ariel auf eine Kindheit zurück, die sie stark geprägt hat. Die Reality-TV-Teilnehmerin ist bekannt für ihre überzeugungsstarke und oft kompromisslose Art, was sie sowohl im Alltag als auch im Camp zu einer streitbaren Persönlichkeit macht. Diese Charakterzüge traten laut Aussagen aus ihrem familiären Umfeld schon früh hervor. Es scheint für sie von zentraler Bedeutung zu sein, immer für sich selbst einzustehen. Diese Entschlossenheit, die auch Eric bewundert, ist für Außenstehende jedoch nicht immer leicht zu akzeptieren und trifft besonders im Dschungelcamp, wo das Zusammenleben auf engstem Raum stattfindet, auf Widerstand.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Eric Stehfest im Allstars-Dschungelcamp, August 2024