Preview: In der heutigen Dschungelprüfung geht's aufs Klo

Ausgerechnet das stille Örtchen wird heute zur Nervenprobe, wie RTL in der Preview zeigt: In der Dschungelprüfung "Die OWEH! C-Promis" müssen Simone Ballack (49), Hubert Fella (58), Hardy Krüger jr. (57) und Patrick Romer (30) gleichzeitig in winzigen Klohäuschen ausharren – ohne Klopapier, dafür mit Schleim, Schlotze und Besuch aus dem Insektenreich. Während über ihren Köpfen Riesenkakerlaken, Mehlwürmer und Heuschrecken niedergehen, heißt es im Inneren der Toilettenbecken: tief reingreifen, Werkzeuge ertasten und im Akkord Sterne von einer Stange schrauben. Gezeigt wird die Prüfung heute um 20.15 Uhr. Es ist der Moment, in dem aus dem stillen Kämmerlein eine Bühne wird – und die Frage, wer die "Klostrophobie" im Zaum hält, zur Hauptrolle aufsteigt.

Die Aufgabe klingt simpel, ist aber fies getaktet: Jedes Werkzeugteil muss blind gefunden und zusammengebaut werden und die Sternschraube muss unter Zeitdruck gelöst werden. Flucht ist tabu, Durchhalten Pflicht. Besonders brisant: Erst kürzlich hatte ein WC-Gate rund um Toilettenpapier die Gemüter erhitzt, nun wird das Thema Lokus zur Hauptattraktion an Tag elf. Die Produktion lässt von oben die Ekel-Bombe platzen, unten wird gewürgt, gezittert und geflucht. Wie viele Sterne die "kloreichen Vier" am Ende einsacken, bleibt bis zur Ausstrahlung offen. Klar ist aber: Wer patzt, schmälert das Abendessen der gesamten Runde – und wer stark bleibt, macht sich im Camp unentbehrlich.

Doch während die Camper gestern noch mit Schleim und Getier kämpften, gab es schon am Vorabend einen emotionalen Abschied. Mirja du Mont (50) musste das Camp auf Zuschauervotum hin verlassen und nahm ihren Auszug überraschend gelassen. "Ist egal, für mich ist das total in Ordnung. Das macht gar nichts, alles gut", sagte das Model direkt nach der Verkündung. Ihre Mitcamper zeigten sich gerührt und umarmten die Blondine, bevor sie zum letzten Mal durch das Dschungeltor schritt. Für Gesprächsstoff sorgte auch der Exit von Umut Tekin (28) am Tag davor. Besonders der Realitystar war nach dem plötzlichen Aus enttäuscht. "Es kommt mir vor wie ein schlechter Traum", klagte Umut wenige Augenblicke nach der Entscheidung.

RTL Hubert Fella und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026