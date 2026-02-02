Trotz Kritik: Mirja du Mont gönnt Ariel den Dschungel-Sieg

Frisch aus dem Dschungelcamp meldet sich Mirja du Mont (50) zurück – und macht auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, klar, wem sie den großen Triumph gönnt. Das Model erzählte nach ihrem Exit, sie sehe Ariel, Simone (49) und Samira (32) im Finale und drücke dabei besonders Ariel die Daumen. Mirja begründete, warum: "Ich habe jetzt gehört, wo ich ausgezogen bin, dass wirklich viele gegen Ariel gehen. Und das ist ein 22 Jahre altes Mädchen, deren Vater vor zwei Monaten gestorben ist. Da würde ich es richtig geil finden, dass die wirklich von allen so unterschätzt auch ganz oben auf dem Treppchen landet", sagte sie. Damit setzt Mirja inmitten laufender TV-Turbulenzen ein Zeichen – und macht aus ihrer Favoritin keinen Hehl.

In mehreren Antworten verteidigte Mirja ihre Nähe zu Ariel gegen jede Kritik. Es könne sein, dass diese Sympathie ihr eigenes Voting beeinflusst habe, räumte sie ein. Gleichzeitig wehrte sie Anpassungsvorwürfe ab: "Ich bin keine Person, die sich anschleimt, und auch nicht anpasst. Ich sage das, was ich denke." Vor allem Ariels Auftritt unter Druck imponiere ihr. Unter Glitzer, lautem Auftreten und Make-up stecke "ganz, ganz viel Herz" und ein kluger Kopf, so Mirja. Mutig habe sich die Reality-TV-Teilnehmerin in ihrer Trauer immer wieder gegen die Gruppe gestellt. "In dieser Trauer, sich da hinzusetzen und mit 22 Jahren gegen eine ganze Gruppe zu stehen mit ihrer Meinung. Das hätte ich mich nicht getraut mit 22. Deshalb finde ich die sensationell. Super", schwärmte sie.

Am Tag ihres Auszugs blieb Mirja bemerkenswert gelassen. Während die Zuschauer gerade erst ihr Urteil gefällt hatten, verabschiedete sich das Model gefasst und ohne Groll. "Ist egal, für mich ist das total in Ordnung. Das macht gar nichts, alles gut", sagte sie nach der Entscheidung und zeigte damit Stärke. Die anderen Stars im Camp umarmten sie, einige waren sichtlich berührt von ihrem plötzlichen Abschied. Für Stephen (51) blieb es ebenfalls spannend: Er erhielt nur knapp mehr Anrufe als Mirja und musste erneut zittern, durfte jedoch bleiben. Am Tag zuvor hatte unter anderem Eva (33) kurz gebangt, konnte diesmal jedoch durchatmen und war sicher. Nach Nicole (62) und Umut (28) war Mirja bereits die dritte Kandidatin, die Australien verlassen musste.

Collage: RTL, RTL Collage: Mirja du Mont und Ariel, Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026