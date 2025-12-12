Schauspielerin Diana Körner (81) will sich wieder verlieben

Diana Körner (81), die bekannte Schauspielerin aus Serien wie "WaPo Bodensee" und "Forsthaus Falkenau", hat in ihrem Leben bereits dreimal geheiratet – und ihre Partner ebenso oft durch deren Tod verloren. Doch die 81-Jährige zeigt sich weiterhin optimistisch und offen für eine neue Liebe, wie sie nun im Interview mit der Zeitschrift Bunte verriet. "Wenn du dreimal verheiratet bist, kannst du dreimal verwitwen, so ist das eben", erklärte Diana nüchtern und bewundert Paare, die über Jahrzehnte glücklich zusammenbleiben. Dennoch verspürt sie keinen Neid und blickt dankbar auf ihr erfülltes Leben zurück.

Aus ihren drei Ehen hat die Schauspielerin zwei Töchter, darunter die ebenfalls bekannte Schauspielerin Jenny-Joy Kreindl und Lara-Joy Körner. Ihre Töchter und fünf Enkelkinder bereichern ihr Leben und geben ihr Halt. Diana betont, dass das Muttersein für sie niemals eine Bürde war: "Du wirst geliebt und gebraucht als Mutter, das ist doch wundervoll." Nach der Trennung vom Vater ihrer ältesten Tochter stand sie zeitweise alleine mit ihren Kindern da und musste sich finanziell selbstständig behaupten. Dies stärkte jedoch ihre Eigenständigkeit und ihre Entschlossenheit, immer wieder neue Wege zu gehen.

Im hohen Alter denkt Diana nicht ans Aufgeben – im Gegenteil. Sie könnte sich durchaus vorstellen, sich noch einmal zu verlieben. An einer traditionellen Wohnsituation als Paar hat sie jedoch wenig Interesse. "Mit meinem letzten Ehemann habe ich auch nicht zusammengelebt. Wir hatten getrennte Wohnungen – das hat unserer Liebe gutgetan", verriet sie im Gespräch mit Bunte. Für Diana Körner ist ihr Lebensweg eine Geschichte von Stärke, Selbstbestimmung und immer neuen Anfängen – ein Vorbild dafür, dass man auch nach schweren Verlusterfahrungen das Glück im Leben wiederfinden kann.

Getty Images Diana Körner, April 2025

Getty Images Diana Körner bei der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele, 2025

Getty Images Diana Körner im August 2017 in München