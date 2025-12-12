Liebes-Aus mit Millie: Liam Reardon hat schon neue Freundin

Liam Reardon lässt die Gerüchteküche brodeln: Der "Love Island"-Gewinner zeigte am Wochenende eine edle Auszeit im Parkgate Hotel in Cardiff – inklusive romantisch gedecktem Tisch, zwei Weingläsern und einem Dinner für zwei, das nach Hummer und Beef Wellington aussah. Auf einer Begrüßungskarte des Hauses stand "Herr Liam Reardon und Gast", und auch sein Posting klang nach Glücksgefühlen: "Hatte kürzlich einen so schönen Aufenthalt im Parkgate Hotel. Alles war perfekt und das Abendessen war megalecker." Die Bilder teilte der 26-Jährige nur wenige Wochen nach dem Liebes-Aus mit Millie Court. Während Liam den Begleitgast nicht zeigte, fragten Fans unter den Fotos: "Und Gast?" und forderten: "Stelle uns den Gast vor, bitte!"

Hintergrund: Liam und Millie hatten 2021 die ITV-Show gewonnen, nach einer ersten Pause 2022 noch einmal zueinandergefunden und galten lange als stabiles Paar. Im September hieß es dann laut britischen Medien, die Distanz habe die zweite Trennung besiegelt. Nun mehren sich Spekulationen, Liam könne wieder vergeben sein – befeuert durch einen Kommentar einer Nutzerin, die schrieb, sie habe ihn "mit einer hübschen jungen Frau" im Hotel gesehen. Parallel richtet die Ex-Partnerin ihren Blick nach vorn: Laut MailOnline soll Millie für "Love Island: All Stars" zugesagt haben. Das Format startet zum Jahresbeginn in Südafrika, ob Liam ebenfalls in der Villa auftaucht, ist offen und weder von ihm noch vom Sender bestätigt.

Abseits der TV-Pläne waren Liam und Millie auch privat eng verbunden, wohnten zusammen und sprachen in Interviews offen über gemeinsame Zukunftswünsche. Die Influencerin konzentriert sich inzwischen auf Mode-Content und YouTube, während der Reality-Star seine Social-Media-Community mit Einblicken in Reisen und Fitness bei Laune hält. Beide pflegen einen direkten Draht zu ihren Followern, teilen Alltagsmomente und feiern kleine Jahrestage. Freunde beschreiben die Dynamik des Ex-Paares als loyal und respektvoll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Reardon und Millie Court bei den British Podcast Awards 2024 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Reardon bei The Podcast Show im Business Design Centre in London, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / milliegracecourt Millie Court, Realitystar

Anzeige