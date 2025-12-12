Kaum zu glauben: "Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik wird 50

Mayim Bialik feiert heute einen besonderen Meilenstein: Die Schauspielerin wird 50 Jahre alt! In den ersten fünf Jahrzehnten ihres Lebens baute sie sich eine beachtliche Karriere auf. Bekannt wurde Mayim durch ihre Rolle der Blossom Russo in der gleichnamigen Serie, die sie ab 1990 für fünf Staffeln prägte. An ihrer Seite standen unter anderem Joey Lawrence (49) und Michael Stoyanov (54). Die Serie machte sie schon früh zum Star – zuvor kannte man sie nur in kleineren Rollen, wie etwa in "The Facts of Life".

Nach dem Ende von Blossom pausierte Mayim (50) ihre Schauspielkarriere und widmete sich einer anderen Leidenschaft: der Wissenschaft. Im Jahr 2007 promovierte sie in Neurowissenschaften an der University of California, Los Angeles. Doch die Liebe zur Schauspielerei führte sie 2010 zurück ins Rampenlicht. Mit ihrer Rolle als Amy Farrah Fowler in The Big Bang Theory gewann sie Fans auf der ganzen Welt und wurde zu einem zentralen Bestandteil der beliebten Show. Für ihre Arbeit in der Comedyserie wurde sie für unzählige Awards nominiert und gewann zwei Critics' Choice Television Awards.

"The Big Bang Theory" war für Mayim lebensverändernd. Erst kürzlich schwärmte sie gegenüber OK!, dass sie "unglaublich dankbar" sei, von Serienschöpfer Chuck Lorre (73) für die Rolle ausgewählt worden zu sein. "Wir hatten das Glück, ein Jahrzehnt lang in einem Umfeld zu arbeiten, das wir alle wirklich mochten", erzählte die US-Amerikanerin im Interview. Bis heute sei die Autorin mit einigen der Stars der Show eng befreundet. Besonders Melissa Rauch (45), die Bernadette Rostenkowski verkörperte, sei ihr ans Herz gewachsen.

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

Imago Mayim Bialik in der Serie "Blossom" (1991)

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast, August 2013